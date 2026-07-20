/घूमने गया था परिवार, छत के दरवाजे का कांच तोड़कर घुसे चोर, सराफा कारोबारी के सूने घर में 50 लाख की चोरी

बदमाश छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और छत के दरवाजे का कांच तोड़कर अंदर प्रवेश किया. विपुल के परिवार का सराफा का कारोबार है. उनकी पुराना पावर हाउस चौक में एचबी ज्वेलर्स नाम से शो रूम है. सोमवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया. सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है. जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा किया गया है.