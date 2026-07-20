/घूमने गया था परिवार, छत के दरवाजे का कांच तोड़कर घुसे चोर, सराफा कारोबारी के सूने घर में 50 लाख की चोरी

राज्य चुनें
सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सराफा कारोबारी के सूने मकान को निशाना बनाते हुए लगभग 50 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर और नगदी पर हाथ साफ कर दिया. वारदात उस समय हुई जब पूरा परिवार घूमने के लिए उचेहरा के इचौल आर्ट गया हुआ था. रात को लौटने पर घर का सामान बिखरा मिला और तीन कमरों की अलमारियां खुली हुई थीं.
सोने-चांदी के जेवर और नगदी चोरी
पुलिस के अनुसार, आस्था कुटी, पुराना पावर हाउस के पास राज होम्स गली निवासी विपुल जैन (31) रविवार दोपहर करीब 3 बजे परिवार सहित घूमने के लिए इचौल (उचेहरा) गए थे. रात करीब 9:30 बजे घर लौटे तो दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे. सबसे पहले मां के कमरे की अलमारी खुली मिली, जिसमें रखे सोने-चांदी के जेवर और नगदी गायब थी. इसके बाद अपने और बड़े भाई के कमरे की जांच की तो वहां की अलमारियां भी खुली मिलीं. सभी कमरों से जेवर और नकदी चोरी हो चुकी थी.
छत के रास्ते घर में दाखिल हुए चोर
बदमाश छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और छत के दरवाजे का कांच तोड़कर अंदर प्रवेश किया. विपुल के परिवार का सराफा का कारोबार है. उनकी पुराना पावर हाउस चौक में एचबी ज्वेलर्स नाम से शो रूम है. सोमवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया. सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है. जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा किया गया है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट