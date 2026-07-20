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घूमने गया था परिवार, छत के दरवाजे का कांच तोड़कर घुसे चोर, सराफा कारोबारी के सूने घर में 50 लाख की चोरी

सतना में सराफा कारोबारी के सूने घर से चोर करीब 50 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ले गए. घटना के वक्त परिवार घूमने गया हुआ था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written BySanjay LohaniEdited By:Pooja
Published: Jul 20, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:27 PM IST
घूमने गया था परिवार, छत के दरवाजे का कांच तोड़कर घुसे चोर, सराफा कारोबारी के सूने घर में 50 लाख की चोरी

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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