/मैहर में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं, एक ही परिवार के 5 युवकों की मौत, ट्रक के पीछे घुसी XUV कार

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के मैहर जिले में देर रात हुए एक भयानक सड़क हादसे ने जन्मदिन की खुशियों को तुरंत मातम में बदल दिया. अमरपाटन में जनपद उपाध्यक्ष मनोज पटेल के जन्मदिन के जश्न से लौट रहे युवाओं से भरी एक तेज रफ़्तार XUV कार नेशनल हाईवे 30 पर रिगरा गांव (देहात पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाला इलाका) के पास चल रहे एक ट्रक के पिछले हिस्से में घुस गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह पिचक गई और उसमें सवार छह युवक बुरी तरह फंस गए. इस हादसे में पांच की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रुप से घायल है.
पांच युवकों की दर्दनाक मौत
रिपोर्ट्स के मुताबिक पांच युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर डायल 112 सेवा और हाईवे पेट्रोल टीम की मदद से घायल युवक को निकालकर अमरपाटन के सिविल अस्पताल ले जाया गया. बाद में उसे आगे के इलाज के लिए सतना के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जानकारी मिलने पर देहात पुलिस और हाईवे पेट्रोल टीम मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद, कार से पांचों मृतकों के शव बाहर निकाले गए.
जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं
सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए मैहर अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. इस दुखद घटना से मृतकों के परिवार वाले गहरे सदमे में हैं और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. पीड़ित अमरपाटन जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज पटेल के जन्मदिन समारोह से लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि वे सभी एक ही परिवार के थे और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के साले हैं. इसके अलावा मृतकों और घायल के बारे में बताया जा रहा है कि वे मनीष पटेल के भाई थे, जो मैहर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार थे.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!