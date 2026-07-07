/मैहर में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं, एक ही परिवार के 5 युवकों की मौत, ट्रक के पीछे घुसी XUV कार

जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं

सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए मैहर अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. इस दुखद घटना से मृतकों के परिवार वाले गहरे सदमे में हैं और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. पीड़ित अमरपाटन जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज पटेल के जन्मदिन समारोह से लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि वे सभी एक ही परिवार के थे और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के साले हैं. इसके अलावा मृतकों और घायल के बारे में बताया जा रहा है कि वे मनीष पटेल के भाई थे, जो मैहर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार थे.