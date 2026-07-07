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मैहर में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं, एक ही परिवार के 5 युवकों की मौत, ट्रक के पीछे घुसी XUV कार

Maihar News: मैहर जिले के अमरपाटन में देर रात नेशनल हाईवे-30 पर भीषण सड़क हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. सभी युवक जनपद उपाध्यक्ष के जन्मदिन के जश्न से लौट रहे थे.

Written ByNAJEEM SAUDAGAREdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 07, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:14 AM IST
मैहर में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं, एक ही परिवार के 5 युवकों की मौत, ट्रक के पीछे घुसी XUV कार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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NAJEEM SAUDAGAR

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नजीम सौदागर मैहर से रिपोर्टर हैं.

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