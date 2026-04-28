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4 संतानों के बाद एक साथ 3 बच्चों का जन्म, जच्चा-बच्चा सभी स्वस्थ, परिवार में खुशियों की बौछार

Satna News: सतना जिला अस्पताल में एक महिला ने तीन बच्चों को जन्म दिया, जहां मां और तीनों नवजात शिशु दोनों ही स्वस्थ हैं. इससे पहले नवंबर 2025 में भी इसी अस्पताल में तीन बच्चों की डिलीवरी हुई थी.

Written By  Sanjay Lohani|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:10 AM IST
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4 संतानों के बाद एक साथ 3 बच्चों का जन्म, जच्चा-बच्चा सभी स्वस्थ, परिवार में खुशियों की बौछार

Satna News: सतना जिला अस्पताल में तीन बच्चों के जन्म (ट्रिपलेट प्रसव) का एक और मामला सामने आया है. अच्छी खबर यह है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद मां और तीनों बच्चे दोनों ही स्वस्थ हैं. सभी को निगरानी के लिए PNC वार्ड में भर्ती किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार पन्ना जिले की रहने वाली कंचन सोनी को 26 अप्रैल को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो परिवार वाले उन्हें पन्ना जिला अस्पताल ले गए. वहां हुई जांच के दौरान पता चला कि उनके गर्भ में तीन बच्चे हैं, जिसके बाद उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. कंचन को 27 अप्रैल को शाम लगभग 7:30 बजे लेबर रूम में भर्ती किया गया.

एक साथ 3 बच्चों का जन्म, जच्चा-बच्चा सभी स्वस्थ
लेबर रूम में कंचन सोनी ने सुबह 10:34 बजे अपने पहले बच्चे को जन्म दिया. दूसरा बच्चा सुबह 10:45 बजे और तीसरा बच्चा सुबह 11:57 बजे पैदा हुआ. तीनों बच्चों का वजन क्रमशः 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम 300 ग्राम और 2 किलोग्राम 650 ग्राम है. पहले दो बच्चे लड़के थे और उनके बाद एक बेटी का जन्म हुआ. तीनों बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं.

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पहले से हैं 4 बच्चे
बताया जा रहा है कि कंचन सोनी के पहले से ही चार बच्चे हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 11, 9, 7 और 5 साल है. परिवार को उनकी प्रेग्नेंसी के पांचवें महीने में सोनोग्राफी के दौरान पता चला कि वह तीन बच्चों (ट्रिपलेट्स) की मां बनने वाली हैं. डिलीवरी के बाद मां और तीनों बच्चे दोनों ही स्वस्थ हैं. बच्चों का औसत वजन भी संतोषजनक है. उन सभी को PNC वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां अभी उनकी देखभाल की जा रही है.

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