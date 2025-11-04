स्पेशल ट्रेन में हाई-प्रोफाइल शराब तस्करी, सतना स्टेशन पर AC कोच में पकड़ी 2 लड़कियां

Satna Railway Station: सतना रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर स्पेशल ट्रेन में शराब की तस्करी करने वाली दो लड़कियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि राजस्थान से बिहार जा रही स्पेशल ट्रेन की एसी टू कोच में कटनी से प्रयागराज जा रहीं दो लड़कियों को जीआरपी और आरपीएफ ने 36 हजार 750 रुपए की कीमत वाली अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा है. दोनों के खिलाफ यहां आरपीएफ चौकी में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. हालांकि में बाद में उन्हें निची मुचलके पर छोड़ दिया.

कटनी से बैठी थी लड़कियां

राजस्थान के सोगरिया से बिहार के दानापुर जा रही स्पेशल ट्रेन के एसी-टू कोच (एच-1) की बर्थ नंबर 8 और 9 पर दो लड़कियां सवार थीं, जो कटनी से प्रयागराज की तरफ जा रही थीं, मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना पर जैसे ही ट्रेन सतना स्टेशन पहुंची तो आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने एसी कोच में चढ़कर निगरानी शुरू की. संदेह होने पर दोनों युवतियों को मझगवां स्टेशन पर उतारकर पूछताछ की गई. तलाशी के दौरान एक युवती के ट्रॉली बैग से 50 बोतल अंग्रेजी शराब और दूसरी युवती के पिट्ठू बैग से 90 बोतल शराब बरामद हुई, बरामद शराब की कुल कीमत लगभग 36 हजार 750 बताई गई है.

रीवा की रहने वाली दोनों लड़कियां

पूछताछ में दोनों लड़कियों ने बताया कि उन्हें कटनी में एक युवक ने शराब का यह स्टॉक प्रयागराज तक पहुंचाने के लिए दिया था, पकड़ी गईं दोनों युवतियों में एक रीवा शहर की रहने वाली है जबकि दूसरी रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है दोनों की उम्र 23 और 24 साल है. आरपीएफ ने मझगवां चौकी में आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया. प्रारंभिक जांच के बाद दोनों को 5-5 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया गया.

हालांकि जिस तरह से दोनों लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद फिलहाल रेल पुलिस इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है, क्योंकि शराब तस्करी का यह मामला बड़ा हो सकता है.

