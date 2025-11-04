Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2987642
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

स्पेशल ट्रेन में हाई-प्रोफाइल शराब तस्करी, सतना स्टेशन पर AC कोच में पकड़ी 2 लड़कियां

Liquor Smuggling In Train: सतना रेलवे स्टेशन पर एक स्पेशल ट्रेन के एसी कोच से दो लड़कियों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है. दोनों में बैग में शराब रखी हुई थी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रेन में शराब की तस्करी कर रही थी लड़कियां
ट्रेन में शराब की तस्करी कर रही थी लड़कियां

Satna Railway Station: सतना रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर स्पेशल ट्रेन में शराब की तस्करी करने वाली दो लड़कियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि राजस्थान से बिहार जा रही स्पेशल ट्रेन की एसी टू कोच में कटनी से प्रयागराज जा रहीं दो लड़कियों को जीआरपी और आरपीएफ ने 36 हजार 750 रुपए की कीमत वाली अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा है. दोनों के खिलाफ यहां आरपीएफ चौकी में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. हालांकि में बाद में उन्हें निची मुचलके पर छोड़ दिया. 

कटनी से बैठी थी लड़कियां

राजस्थान के सोगरिया से बिहार के दानापुर जा रही स्पेशल ट्रेन के एसी-टू कोच (एच-1) की बर्थ नंबर 8 और 9 पर दो लड़कियां सवार थीं, जो कटनी से प्रयागराज की तरफ जा रही थीं, मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना पर जैसे ही ट्रेन सतना स्टेशन पहुंची तो आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने एसी कोच में चढ़कर निगरानी शुरू की. संदेह होने पर दोनों युवतियों को मझगवां स्टेशन पर उतारकर पूछताछ की गई. तलाशी के दौरान एक युवती के ट्रॉली बैग से 50 बोतल अंग्रेजी शराब और दूसरी युवती के पिट्ठू बैग से 90 बोतल शराब बरामद हुई, बरामद शराब की कुल कीमत लगभग 36 हजार 750 बताई गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इस महीने के अंत में रायपुर में जुटेंगे PM मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल; क्या है वजह

रीवा की रहने वाली दोनों लड़कियां 

पूछताछ में दोनों लड़कियों ने बताया कि उन्हें कटनी में एक युवक ने शराब का यह स्टॉक प्रयागराज तक पहुंचाने के लिए दिया था, पकड़ी गईं दोनों युवतियों में एक रीवा शहर की रहने वाली है जबकि दूसरी रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है दोनों की उम्र 23 और 24 साल है. आरपीएफ ने मझगवां चौकी में आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया. प्रारंभिक जांच के बाद दोनों को 5-5 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया गया.

हालांकि जिस तरह से दोनों लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद फिलहाल रेल पुलिस इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है, क्योंकि शराब तस्करी का यह मामला बड़ा हो सकता है.

ये भी पढ़ेंः जयपुर-बांद्रा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, रतलाम रेल मंडल के इन 4 स्टेशनों पर रुकेगी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsSatna railway stationgirls arrested liquor smuggling

Trending news

#BharatBandh #Congress #BJP #BloodCharacter
MP में किसानों की समस्याओं पर गरमाई सियासत, कांग्रेस का 6 नवंबर को धरना प्रदर्शन
mp news
MP में आज से शुरू होगी SIR, जब BLO आपके घर पहुंचें तो सबसे पहले क्या करें?
DG Conference
इस महीने के अंत में रायपुर में जुटेंगे PM मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल; क्या है वजह
indore news
एमपी में भीषण हादसा: यात्रियों से भरी बस पलटी खाई में, कई लोगों की मौत;मची चीख-पुकार
Pakhanjur News
स्कूल में घोर लापरवाही! सोती हुई बच्ची पर नहीं गया किसी का ध्यान, ताला लगाकर चले गए
indore news
नए अवतार में दिखेगी इंदौर मेट्रो! कान्ह नदी में चलेगी स्टीमर, मंत्री ने बताया प्लान
ratlam news
लूटपाट गिरोह बेनकाब! मुख्य आरोपी तिहाड़ जेल से गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूला सब
bhopal news
172 यात्री सवार विमान की इमरजेंसी लैंडिग, दिल्ली से बेंगलुरू जा रही थी फ्लाइट
vidisha news
इलाज के दौरान हिजाब हटाने पर बवाल! विदिशा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से मारपीट
sagar news
शिवलिंग तोड़ने पर भड़के हिंदू संगठन, इलाके में तनाव, आरोपी गिरफ्तार