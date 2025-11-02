पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश! सतना में विवाद ने ले लिया खौफनाक मोड़

Satna Socking News: सतना जिले के कोठी थाना क्षेत्र के दिदौंध गांव में शनिवार की शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दो आरोपियों ने मामूली विवाद के बाद एक किराना दुकानदार को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी नाम के दो युवकों ने पहले दुकानदार की दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाई और जब लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, तो उन्होंने दुकानदार पर ही पेट्रोल उड़ेल दिया. इस खौफनाक वारदात में दुकानदार रामप्रकाश कुशवाहा गंभीर रूप से झुलस गए.

ग्रामीणों ने बताया कि रामप्रकाश और दोनों आरोपियों की दुकानें एक-दूसरे के पास हैं. दिन में किसी बात को लेकर तीनों के बीच कहासुनी हो गई थी, लेकिन शाम को मामला और बढ़ गया. आरोपियों ने पहले रामप्रकाश की पत्नी पर पत्थर से हमला किया, फिर शाम करीब 6 बजे पेट्रोल की कैन लेकर ‘प्रियंका किराना स्टोर’ पहुंचे. उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पेट्रोल छिड़ककर दुकान को आग के हवाले कर दिया, जिससे हजारों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया.

लपटों से दहला पूरा इलाका

घटना के दौरान जब आसपास के लोग दौड़कर आग बुझाने लगे, तो आरोपी और भी बेकाबू हो गए. उन्होंने पास ही खड़े दुकानदार रामप्रकाश पर पेट्रोल डाल दिया और उसे भी आग लगा दी. अचानक भभकती लपटों ने पूरे इलाके को दहला दिया. किसी ने तुरंत बोरिंग चालू की, तो कोई पानी लेकर दौड़ा, लेकिन तब तक रामप्रकाश आग की लपटों में झुलस चुके थे. इलाके में हड़कंप मच गया और लोग मदद के लिए चीखते रहे.

दूसरे आरोपी की तलाश जारी

मिली जानकारी के मुताबिक, आग की लपटों से घिरे रामप्रकाश ने हिम्मत दिखाई और पास ही बनी पानी की टंकी में छलांग लगा दी. इसी सूझबूझ से उनकी जान बच गई। गंभीर रूप से झुलसे दुकानदार को पहले कोठी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें सतना रेफर किया गया. फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है. गांव में अभी भी इस घटना का खौफ बना हुआ है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं.

(रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना)

