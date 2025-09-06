सतना में सांप ने उजाड़ा किसान का परिवार, दो बेटियों की मौत, समय से नहीं मिला इलाज
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2910944
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सतना में सांप ने उजाड़ा किसान का परिवार, दो बेटियों की मौत, समय से नहीं मिला इलाज

Satna News: करैत सांप ने सतना जिले में एक किसान का पूरा परिवार उजाड़ दिया, सांप के काटने से दो बेटियों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि समय से इलाज नहीं मिलने की वजह से भी दिक्कत हुई.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 06, 2025, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सतना जिले में बड़ी घटना
सतना जिले में बड़ी घटना

MP News: सतना जिले के छींदा खम्हारिया खुर्द गांव में में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार की दो सगी बहनों की 24 घंटे के भीतर सांप के काटने से मौत हो गई, इस घटना से एक किसान का पूरा परिवार उजड़ गया, जबकि जिसने भी यह मामला सुना तो उसकी आंखें नम हो गई. बताया जा रहा है कि सांप ने एक दिन पहले छोटी बेटी को काटा था, जबकि दूसरे दिन बड़ी बेटी को काट लिया, 24 घंटे के अंदर दोनों की मौत हो गई, बताया जा रहा है कि समय से इलाज नहीं मिलने की वजह से दोनों की हालत बिगड़ गई, जिससे उनकी मौत हो गई. वहीं घटना के बाद सांप को वन विभाग क टीम ने रेस्क्यू कर लिया है. 

गुरुवार की घटना 

गांव में रहने वाले जमींदार साहू नाम के किसान की पांच बेटियों में से दो 10 साल की सपना साहू और 17 साल की निशा साहू की सांप के डसने से मौत हो गई. गुरुवार देर रात सपना अपने घर में खाट पर सो रही थी, तभी किसी जहरीले सांप ने उसे पैर में काट लिया, शुरुआत में परिवार को लगा कि उसे मच्छर ने काटा है, लेकिन कुछ देर बाद जब सपना के पेट में तेज दर्द उठा और पैर पर छोटे लाल निशान दिखाई दिए, तब उन्हें अंदेशा हुआ कि यह सांप का डंक हो सकता है. उसे तुरंत जिला अस्पताल सतना लेकर पहुंचे, जो गांव से करीब 18 किलोमीटर दूर है, लेकिन तबियत तेजी से बिगड़ी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः हे भगवान एयर इंडिया के साथ ये क्या हो रहा! फिर आई तकनीकी खराबी,कराई इमरजेंसी लैंडिंग

परिवार में अभी सपना के निधन का गम पूरा परिवार सह ही नहीं पाया था कि अगली ही रात शुक्रवार को बड़ी बहन निशा को भी सांप ने डस लिया, वह दूसरे कमरे में सो रही थी, जब अचानक उसकी चीख सुनाई दी. परिजन भागकर उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसके हाथ में सांप ने काट लिया है, निशा को भी तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एंटी-स्नेक वेनम इंजेक्शन देकर इलाज शुरू किया, लेकिन जहर पूरे शरीर में फैल चुका था, लेकिन शनिवार सुबह उसकी भी मौत हो गई. 

गांव में गम का माहौल 

पिता जमींदार साहू का कहना है कि 'मेरी पांच बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं, सपना पढ़ाई में तेज थी और पांचवीं में पढ़ रही थी, निशा ने पढ़ाई छोड़ दी थी. अब एक ही झटके में दोनों हमें छोड़ गईं. वहीं इस घटना से पूरे गांव में गम का माहौल है. वहीं गांव के लोगों में घटना को लेकर दहशत है, ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में सर्पदंश की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन गांवों में न तो सही इलाज की सुविधा है और न ही कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांवों में एंटी-स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक सुविधाओं से लैस किया जाए. साथ ही, स्कूलों और गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी दी जाए. 

करैत सांप जहरीला माना जाता है, जिसका जहर तेजी से फैलता है, यह प्रजाति भारत में पाई जाती है. जानकार बताते हैं कि इसका जहर सीधा नसों पर अटैक करता है जो दिमाग पर असर डालता है, ऐसे में शरीर में खून जमता है. 

ये भी पढ़ेंः चंबल में फिर एक्टिव हो गए डकैत?3 दिन में दूसरी बार लूटने की कोशिश;जान बचाकर भागे लोग

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

satna newssatna snake bite

Trending news

Chandra Grahan 2025 Sutak Time
भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कब से कब तक लगेगा चंद्रग्रहण, जान लें आपके जिले की टाइमिंग
Lunar Eclipse 2025
चंद्रग्रहण पर बदल गई मंदिरों की टाइमिंग, जानें कौन सा मंदिर कब से कब तक रहेगा बंद
Ujjain
सूतक काल में भी खुला रहता है MP का ये मंदिर, बिना रोक-टोक होते हैं भगवान के दर्शन
Gariaband
CG के प्रयागराज में बिरयानी पर विवाद,पार्षदों ने की नॉन-वेज दुकानें बंद करने की मांग
sheopur
चंबल में फिर एक्टिव हो गए डकैत?3 दिन में दूसरी बार लूटने की कोशिश;जान बचाकर भागे लोग
CG News
कोरबा में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से पुलिसकर्मियों के 3 बच्चों की मौत
Anuppur
ना चालान का डर, ना दुर्घटना का खतरा; MP के इस जिले में फ्री में हेलमेट दे रही पुलिस
mp news live update
रायपुर-भोपाल समेत कई जगहों पर बप्पा की विदाई शुरू, कोरबा में विसर्जन के दौरान हादसा
indore news
इंदौर में भारी बारिश का कहर, सितंबर में बरस रही आफत, 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी
MP Crime News
एक रिश्ता, तीन शादियां और एक खूनी प्रेम कहानी! 'मुन्नी' के फोन ने खोला खौफनाक राज
;