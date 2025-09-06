सतना में सांप ने उजाड़ा किसान का परिवार, दो बेटियों की मौत, समय से नहीं मिला इलाज

MP News: सतना जिले के छींदा खम्हारिया खुर्द गांव में में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार की दो सगी बहनों की 24 घंटे के भीतर सांप के काटने से मौत हो गई, इस घटना से एक किसान का पूरा परिवार उजड़ गया, जबकि जिसने भी यह मामला सुना तो उसकी आंखें नम हो गई. बताया जा रहा है कि सांप ने एक दिन पहले छोटी बेटी को काटा था, जबकि दूसरे दिन बड़ी बेटी को काट लिया, 24 घंटे के अंदर दोनों की मौत हो गई, बताया जा रहा है कि समय से इलाज नहीं मिलने की वजह से दोनों की हालत बिगड़ गई, जिससे उनकी मौत हो गई. वहीं घटना के बाद सांप को वन विभाग क टीम ने रेस्क्यू कर लिया है.

गुरुवार की घटना

गांव में रहने वाले जमींदार साहू नाम के किसान की पांच बेटियों में से दो 10 साल की सपना साहू और 17 साल की निशा साहू की सांप के डसने से मौत हो गई. गुरुवार देर रात सपना अपने घर में खाट पर सो रही थी, तभी किसी जहरीले सांप ने उसे पैर में काट लिया, शुरुआत में परिवार को लगा कि उसे मच्छर ने काटा है, लेकिन कुछ देर बाद जब सपना के पेट में तेज दर्द उठा और पैर पर छोटे लाल निशान दिखाई दिए, तब उन्हें अंदेशा हुआ कि यह सांप का डंक हो सकता है. उसे तुरंत जिला अस्पताल सतना लेकर पहुंचे, जो गांव से करीब 18 किलोमीटर दूर है, लेकिन तबियत तेजी से बिगड़ी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिवार में अभी सपना के निधन का गम पूरा परिवार सह ही नहीं पाया था कि अगली ही रात शुक्रवार को बड़ी बहन निशा को भी सांप ने डस लिया, वह दूसरे कमरे में सो रही थी, जब अचानक उसकी चीख सुनाई दी. परिजन भागकर उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसके हाथ में सांप ने काट लिया है, निशा को भी तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एंटी-स्नेक वेनम इंजेक्शन देकर इलाज शुरू किया, लेकिन जहर पूरे शरीर में फैल चुका था, लेकिन शनिवार सुबह उसकी भी मौत हो गई.

गांव में गम का माहौल

पिता जमींदार साहू का कहना है कि 'मेरी पांच बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं, सपना पढ़ाई में तेज थी और पांचवीं में पढ़ रही थी, निशा ने पढ़ाई छोड़ दी थी. अब एक ही झटके में दोनों हमें छोड़ गईं. वहीं इस घटना से पूरे गांव में गम का माहौल है. वहीं गांव के लोगों में घटना को लेकर दहशत है, ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में सर्पदंश की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन गांवों में न तो सही इलाज की सुविधा है और न ही कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांवों में एंटी-स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक सुविधाओं से लैस किया जाए. साथ ही, स्कूलों और गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी दी जाए.

करैत सांप जहरीला माना जाता है, जिसका जहर तेजी से फैलता है, यह प्रजाति भारत में पाई जाती है. जानकार बताते हैं कि इसका जहर सीधा नसों पर अटैक करता है जो दिमाग पर असर डालता है, ऐसे में शरीर में खून जमता है.

