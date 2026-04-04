ब्रेन के ऑपरेशन में पेट पर टांके! मरीज को होश नहीं आने पर परिजनों ने काटा बवाल, किडनी निकालने का आरोप

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना में एक निजी अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित एक महिला के इलाज को लेकर विवाद खड़ा हो गया. सर्जरी के 48 घंटे बाद भी जब मरीज को होश नहीं आया, तो उसके परिवार वालों ने हंगामा मचा दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रेन ऑपरेशन के बहाने उसकी एक किडनी निकाल ली गई है. इस घटना के दौरान, परिवार वालों और अस्पताल के डॉक्टरों व कर्मचारियों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई भी हुई. जब स्थिति और बिगड़ने लगी तो अस्पताल प्रबंधन ने समझौता कर लिया और दो चेक के जरिए लगभग ₹1.87 लाख वापस कर दिए. इसके बाद परिवार वाले मरीज को दूसरे अस्पताल ले गए.

मरीज को होश नहीं आने पर परिजनों ने काटा बवाल

बिरसिंहपुर की 50 वर्षीय निवासी जमुनिया बाई साकेत को ब्रेन ट्यूमर के कारण 29 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके परिवार वालों के अनुसार एक न्यूरोसर्जन की सलाह पर 1 अप्रैल को महिला की ब्रेन सर्जरी की गई. ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि मरीज़ 24 से 48 घंटों के भीतर होश में आ जाएगा. 1 अप्रैल को डॉक्टर ने जमुनिया बाई साकेत का ब्रेन ट्यूमर निकालने के लिए सर्जरी की. हालांकि 24 से 48 घंटे बीत जाने के बाद भी जब महिला को होश नहीं आया, तो उसके परिवार वालों ने अस्पताल के अंदर हंगामा करना शुरू कर दिया.

किडनी निकालने का आरोप

इस हंगामे के बीच मरीज के रिश्तेदारों की अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों के साथ-साथ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से भी झड़पें हुईं. यह हंगामा घंटों तक चलता रहा जिसके दौरान मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल परिसर के भीतर ही धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया. इस घटना के संबंध में रिश्तेदारों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी मां की ब्रेन सर्जरी के अलावा पेट की सर्जरी भी कर दी. साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल के स्टाफ ने उस महिला की किडनी निकाल ली है.

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परिजनों को लौटाए इलाज के ₹1.87 लाख

कई घंटों की गहमागहमी के बाद आखिरकार मरीज के परिवार और अस्पताल प्रशासन के बीच बातचीत शुरू हुई. और अस्पताल प्रशासन को झुकना पड़ा. अपनी गलती मानते हुए, उन्होंने वह राशि वापस कर दी जो मरीज के परिवार ने इलाज के लिए जमा की थी. अस्पताल प्रशासन ने मरीज के बेटे को दो अलग-अलग चेक के जरिए पैसे लौटाए. पहला चेक ₹129,500 का था, और दूसरा ₹57,850 का. कुल मिलाकर चेक के जरिए ₹187,307 की राशि वापस की गई. इसके बाद ही मरीज़ के परिवार ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया.

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