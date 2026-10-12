सतना में धर्मांतरण के आरोप पर भारी हंगामा: मकान के अंदर मिले करीब 50 लोग, लालच देने के आरोप

जांच में जुटी पुलिस

हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और मकान के अंदर मौजूद लोगों की जानकारी जुटाई. इसके बाद, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन लाया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. अभी तक धर्मांतरण के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. मामले की सच्चाई पुलिस जांच और पूछताछ पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी.