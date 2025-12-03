फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करते-करते आवेश में आई युवती, काट ली हाथ की नस, बोली- पिछले 3 साल से...

Satna Crime News: मध्यप्रदेश के सतना जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र के नई बस्ती इलाके में एक युवती ने देर रात हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया. घटना के तुरंत बाद परिजन उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है. यह घटना तब हुई जब युवती अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी. बातचीत के दौरान किसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने आवेश में आकर अचानक ब्लेड से अपने हाथ की नस काट ली.

फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करते-करते काटी नस

युवती के परिवार के मुताबिक वह देर रात अपने बॉयफ्रेंड अमित कुशवाहा जो ताला का रहने वाला है से फोन पर बात कर रही थी. बातचीत के दौरान बहस बढ़ गई, जिसके बाद गुस्से में आकर युवती ने ब्लेड से अपने हाथ की नस काट ली. उसे खून से लथपथ देखकर उसके परिवार वाले उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है.

प्रेमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग

पीड़िता ने बताया कि वह पिछले तीन साल से अमित के साथ रिलेशनशिप में है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन अमित उससे शादी करने को तैयार नहीं है. उसका कहना है कि रिश्ते में बढ़ते तनाव और अनबन की वजह से वह मानसिक दबाव में थी. परिवार वालों ने बताया कि उसने छह महीने पहले भी अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार की सतर्कता से उसकी जान बच गई थी. उस समय युवती से पुलिस में शिकायत करने की अपील की गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया था. हालांकि अस्पताल में भर्ती युवती अब अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है. हालांकि अभी तक पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

