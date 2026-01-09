Advertisement
शराब पीकर गदर काटता था पति, पत्नी ने तंग आकर तेज धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

Satna Crime News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. कोलगवा थाना इलाके में एक पत्नी ने अपने पति को तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिसके कारण पति की मौत हो गई. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 09, 2026, 05:26 PM IST
Satna Crime News
Satna Crime News

MP Crime News: सतना जिले के कोलगवा थाना क्षेत्र के नई बस्ती आदर्श नगर (वार्ड क्रमांक-13) में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. किराए के मकान में रहने वाले पिंटू उपाध्याय (40 वर्ष), जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बांदा के निवासी थे, कि उनकी पत्नी रश्मि कुशवाहा ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी. वहीं घटना 7 जनवरी की रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है. 

उसके बाद, मृतक का बेटा सूरज घर लौटा तो आंगन में पिता को चादर से ढंका और खून से लथपथ मिला. पड़ोसियों की मदद से उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरू में पत्नी रश्मि कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि पिंटू की मौत पत्थर से गिरने के कारण हुई है. लेकिन शव के सिर, चेहरे और कान पर गंभीर चोटें तथा गले पर नाखून के निशान मिलने से पुलिस को हत्या का शक हुआ. संदेह के आधार पर रश्मि को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पत्नी को तंग करता था पति
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पिंटू शराब पीकर अपनी पत्नी को लगातार तंग करता था, जिससे तंग आकर रश्मि ने यह कदम उठाया. रश्मि पिंटू की दूसरी पत्नी थी. उनके साथ बेटा सूरज और सास तुलसी देवी रहते थे. घटना के समय सास बहन के घर गई हुई थीं और सूरज दोस्त के यहां था. आरोपी रश्मि कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है.

हत्या का मामला आया सामने
वहीं CSP देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एक सतना जिले से हत्या का मामला सामने आया है. पिंटू उपाध्याय की उसके घर में ही पत्थर पटककर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में हम लोगों ने जांच करके मामला दर्ज कर लिया है. उसमें जांच करने पर पता चला कि उसकी पत्नी रश्मि कुशवाहा ने दूसरी शादी की थी. उसने विवाद के चलते पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी है. रश्मि कुशवाहा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

रिपोर्टः संजय लोहानी, सतना

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

satna newsSatna Crime News

