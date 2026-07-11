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सोनम-सिया के बाद सतना की सुनीता का खौफनाक कांड, आशिक के साथ मिलकर की पति की हत्या, 3 महीने बाद ससुराल में दफन मिला कंकाल

सतना जिले में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव को जमीन में दफना दिया. तीन महीने से लापता 26 वर्षीय विपिन कुमार यादव का कंकाल ससुराल के पास से बरामद हुआ है.

Written BySanjay LohaniEdited By:Pooja
Published: Jul 11, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:46 PM IST
सोनम-सिया के बाद सतना की सुनीता का खौफनाक कांड, आशिक के साथ मिलकर की पति की हत्या, 3 महीने बाद ससुराल में दफन मिला कंकाल

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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