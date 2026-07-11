/सोनम-सिया के बाद सतना की सुनीता का खौफनाक कांड, आशिक के साथ मिलकर की पति की हत्या, 3 महीने बाद ससुराल में दफन मिला कंकाल

मार्च से लापता था सुनील

25 मार्च को सुनील विपिन के घर पहुंचा और रात वहीं रुका. अगले दिन उसे घुमाने के बहाने टीकर गांव ले गया. वहां शराब पार्टी के दौरान सुनील और उसके साथी संदीप बहरोलिया ने विपिन की हत्या कर दी. शव को पहले कुएं में फेंका गया, फिर पुलिस दबाव बढ़ने पर निकालकर गांव के सुनसान स्थान पर गड्ढा खोदकर दफना दिया गया. Asp सतना प्रेम लाल कुर्वे ने मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, गोविंदगढ़ पुलिस ने सुनील को हिरासत में लिया. सख्त पूछताछ में उसने हत्या और शव छिपाने की बात स्वीकार की. कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में खुदाई कराई गई, जहां से विपिन का कंकाल और कपड़े बरामद हुए. परिजनों ने शिनाख्त कर ली. पुलिस ने आंचल यादव और सुनील कुशवाहा दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच जारी है. यह घटना वैवाहिक विश्वासघात और प्रेम के अंधेरे पहलू की एक और भयावह मिसाल बन गई है.