बाउंड्री विवाद में महिला पर बरसे लाठी-डंडे, चीखती रही पीड़िता फिर भी नहीं रुका युवक; दिल दहला देगी घटना

MP News: सतना में एक मामूली विवाद तब हिंसक रूप ले लेता है, जब दो पक्षों की कहासुनी हाथापाई पर उतर आती है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला को पिटते देख लोगों का दिल दहल गया है.

 

Dec 28, 2025, 04:02 PM IST
satna news
Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ मामूली बाउंड्री विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला को बुरी तरह पीटते हुए साफ देखा जा सकता है, जो देखने वालों का दिल दहला देता है. महिला पर लाठी-डंडों से बार-बार वार किया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला 
मामला सतना जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र के बाबूपुर चौकी अंतर्गत रामस्थान गांव का है. एक मामूली बाउंड्री विवाद ने ऐसा हिंसक रूप ले लिया, जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. घटना की शुरुआत आंगन की बाउंड्री निर्माण को लेकर हुए विवाद से होती है. पहले तो दो पक्षों में बाउंड्री को लेकर कहासुनी होती है, लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब दूसरे पक्ष द्वारा बाउंड्री को गिराने का काम शुरू किया जाता है.

महिला के साथ जमकर मारपीट 
दूसरे पक्ष द्वारा जैसे ही बाउंड्री गिराई जाती है, महिला इसका विरोध करती है. महिला का आरोप है कि युवक ने उसके आंगन की बाउंड्री गिराना शुरू किया था, जिस पर महिला ने युवक को रोकने की कोशिश की. लेकिन रुकने की बजाए युवक ने महिला पर ताबड़तोड़ लाठी-डंडे बरसाने शुरू कर दिए. युवक ने पहले महिला के सिर पर वार किया, फिर उसे लाठी से बड़ी ही बेरहमी से मारना शुरू कर दिया.

अस्पताल में भर्ती महिला 
वीडियो में भी युवक द्वारा महिला को बुरी तरह पीटते हुए साफ देखा जा सकता है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर दिया है. घटना के बाद बाबूपुर पुलिस पीड़ित महिला की एमएलसी (MLC) कराने के लिए उसे जिला अस्पताल ले गई, जहाँ उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. रिपोर्ट: संजय लोहानी, सतना

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. सतना की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

