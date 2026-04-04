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रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोलने पर भड़कीं महिलाएं, सड़कों पर उतरकर किया चक्काजाम, प्रशासन के हाथ-पांव फूले

Satna News: सतना की नई बस्ती में शराब दुकान खोलने के विरोध में महिलाएं और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया. प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है, जबकि लोगों ने चेतावनी दी है कि दुकान खुली तो आंदोलन और तेज होगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:08 PM IST
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Liquor Shop Controversy Satna
Liquor Shop Controversy Satna

संजय लोहानी, सतनाः जिले के बीच नई बस्ती इलाके में शराब दुकान खोलने की तैयारी ने स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है. घनी आबादी और बाजार क्षेत्र के बीच प्रस्तावित इस दुकान के विरोध में आज बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं. उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के साथ उनकी मांगों पर ध्यान देने का आश्वासन दिया.

कोलगवा थाना क्षेत्र के मुन्नू होटल मार्ग पर प्रस्तावित इस शराब दुकान को लेकर वार्डवासियों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब दो साल पहले भी इसी इलाके में शराब दुकान खोली गई थी, जिससे क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ गया था. उस समय मारपीट, गोलीबारी और हत्या जैसी गंभीर घटनाएं सामने आई थीं. हालात इतने बिगड़ गए थे कि प्रशासन को आखिरकार दुकान हटानी पड़ी थी, जिससे कुछ समय के लिए राहत मिली थी.

 दुकान को खुलने नहीं देंगे 
अब दोबारा उसी क्षेत्र में शराब दुकान खोलने की तैयारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. नई बस्ती के वार्ड क्रमांक 13, 14, 15, 17 और 18 के हजारों रहवासी एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि करीब 25 हजार की आबादी वाले इस रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोलना पूरी तरह गलत है. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने साफ कहा कि वे किसी भी हालत में अपने क्षेत्र में इस दुकान को खुलने नहीं देंगे और इसके लिए लगातार आंदोलन जारी रखेंगे.

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माहौल बिगड़ने की आशंका
प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने खास तौर पर सुरक्षा और सामाजिक माहौल बिगड़ने की आशंका जताई. उनका कहना है कि शराब दुकान खुलने से अपराध और असामाजिक गतिविधियां बढ़ती हैं, जिससे बच्चों और महिलाओं पर बुरा असर पड़ता है. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की और उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया. फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

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