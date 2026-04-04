रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोलने पर भड़कीं महिलाएं, सड़कों पर उतरकर किया चक्काजाम, प्रशासन के हाथ-पांव फूले

संजय लोहानी, सतनाः जिले के बीच नई बस्ती इलाके में शराब दुकान खोलने की तैयारी ने स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है. घनी आबादी और बाजार क्षेत्र के बीच प्रस्तावित इस दुकान के विरोध में आज बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं. उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के साथ उनकी मांगों पर ध्यान देने का आश्वासन दिया.

कोलगवा थाना क्षेत्र के मुन्नू होटल मार्ग पर प्रस्तावित इस शराब दुकान को लेकर वार्डवासियों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब दो साल पहले भी इसी इलाके में शराब दुकान खोली गई थी, जिससे क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ गया था. उस समय मारपीट, गोलीबारी और हत्या जैसी गंभीर घटनाएं सामने आई थीं. हालात इतने बिगड़ गए थे कि प्रशासन को आखिरकार दुकान हटानी पड़ी थी, जिससे कुछ समय के लिए राहत मिली थी.

दुकान को खुलने नहीं देंगे

अब दोबारा उसी क्षेत्र में शराब दुकान खोलने की तैयारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. नई बस्ती के वार्ड क्रमांक 13, 14, 15, 17 और 18 के हजारों रहवासी एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि करीब 25 हजार की आबादी वाले इस रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोलना पूरी तरह गलत है. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने साफ कहा कि वे किसी भी हालत में अपने क्षेत्र में इस दुकान को खुलने नहीं देंगे और इसके लिए लगातार आंदोलन जारी रखेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

माहौल बिगड़ने की आशंका

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने खास तौर पर सुरक्षा और सामाजिक माहौल बिगड़ने की आशंका जताई. उनका कहना है कि शराब दुकान खुलने से अपराध और असामाजिक गतिविधियां बढ़ती हैं, जिससे बच्चों और महिलाओं पर बुरा असर पड़ता है. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की और उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया. फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!