सरकारी योजना की खुली पोल!

बता दें कि शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसे सेना, पुलिस, होम गार्ड और सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती की तैयारी कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं को मुफ्त रहने की सुविधा, भोजन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था. लेकिन खाने की खराब गुणवत्ता को देखते हुए छात्र और उनके माता-पिता दोनों ही यह सवाल उठा रहे हैं कि देश सेवा की तैयारी असल में कितनी असरदार हो सकती है. प्रशासन ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि खाने की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, लेकिन इस घटना ने योजना के प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.