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सतना में हॉस्टल में परोसा जा रहा कीड़े वाला खाना! छात्रों का फूटा गुस्सा, डिप्टी कलेक्टर पहुंचे मौके पर

Satna News: सतना जिले में कृपालपुर स्थित OBC पोस्ट-मैट्रिक बॉयज हॉस्टल में छात्रों को कीड़े वाला खाना परोसे जाने की खबर के बाद हंड़कंप मच गया. इसके बाद छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया.

Written BySanjay LohaniEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 17, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:50 AM IST
सतना में हॉस्टल में परोसा जा रहा कीड़े वाला खाना! छात्रों का फूटा गुस्सा, डिप्टी कलेक्टर पहुंचे मौके पर

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Sanjay Lohani

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संजय लोहानी, मध्य प्रदेश के सतना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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