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Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले के कृपालपुर स्थित 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत रह रहे छात्रों ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रों का कहना है कि उन्हें रोज़ाना घटिया खाना दिया जाता है और तय मेन्यू का पालन नहीं किया जाता है. सोमवार को मामला तब और बढ़ गया जब छात्रों को परोसे गए खाने में कीड़े मिलने के आरोप लगे, जिससे भारी हंगामा हुआ.
OBC छात्रावास में कीड़े वाला भोजन
दरअसल, कृपालपुर स्थित 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में शौर्य संकल्प योजना के तहत 15 मई को शुरू हुए 45-दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोलमेंट के लिए लगभग 100 छात्र आए थे. हालांकि, उनमें से आधे पहले ही जा चुके हैं. छात्रों का आरोप है कि रोज परोसा जाने वाला खाना खराब क्वालिटी का होता है और मेन्यू के हिसाब से नहीं होता है. सोमवार को खाने में कीड़े मिलने के बाद छात्रों ने एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया. इसके बाद हुए हंगामे के बाद डिप्टी कलेक्टर ने हॉस्टल का दौरा किया और छात्रों की शिकायतें सुनीं.
सरकारी योजना की खुली पोल!
बता दें कि शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसे सेना, पुलिस, होम गार्ड और सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती की तैयारी कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं को मुफ्त रहने की सुविधा, भोजन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था. लेकिन खाने की खराब गुणवत्ता को देखते हुए छात्र और उनके माता-पिता दोनों ही यह सवाल उठा रहे हैं कि देश सेवा की तैयारी असल में कितनी असरदार हो सकती है. प्रशासन ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि खाने की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, लेकिन इस घटना ने योजना के प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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