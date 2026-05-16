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प्रेम-प्रंसग के चलते युवती ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग, हाथ में लिखा है मोबाइल नंबर और 'बाबू'

Satna News: सतना जिले से एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है. प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती ने फ्लाईओवर से छलांग लगा ली. फिलहाल युवती का जिला अस्पताल में इलाज चल रही है. वहीं पुलिस ने बताया कि युवती के होश आने पर ही मामले की जांच की जाएगी.

Written By  Sanjay Lohani|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 16, 2026, 05:07 PM IST
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Satna Arti News: मध्य प्रदेश के सतना शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरिया चौराहा पर स्थित फ्लाईओवर से एक युवती ने छलांग लगा ली. बताया जा रहा है इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं गंभीर रूप से घायल युवती को तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. डॉक्टरों की म उसका इलाज कर रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, युवती की पहचान आरती के रूप में हुई है, जो संग्राम कॉलोनी की निवासी बताई जा रही है. बताया गया है कि घटना के समय उसके साथ एक युवक भी मौजूद था. मौके पर लोगों के मुताबिक, युवती के फ्लाईओवर से कूदते ही युवक मौके से भाग निकला. इस घटनाक्रम के बाद लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. जबकि कुछ लोगों ने ऑटो रिक्शा से अस्पताल लेकर पहुंचे.

युवक की तलाश जारी
स्थानीय लोगों का कहना है कि युवती और युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. शुरुआती तौर पर मामला प्रेम प्रसंग में अनबन से जुड़ा माना जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. युवती के हाथ पर एक मोबाइल नंबर और बाबू नाम लिखा मिला है. पुलिस का मानना है कि यह नंबर उसी युवक का हो सकता है, जो घटना के समय युवती के साथ मौजूद था. पुलिस अब उस नंबर के आधार पर युवक की तलाश में जुट गई है.

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हर पहलू पर होगी जांच
इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती के होश में आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक जानकारी सामने आ सकेगी. फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. उसके बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी. वहीं घटना के बाद फ्लाईओवर के आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी.

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