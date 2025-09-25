Advertisement
गोपाल प्रसाद भंडार के नाम से यूसुफ खान चला रहा था दुकान, मंदिर के पास कर रहा था व्यापार, हिंदुओं से की अभद्रता

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:46 PM IST
मैहर । नवरात्रि का पवित्र समय चल रहा है. इस समय देश के सभी प्रसिद्ध और बड़े देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है. इन सबके बीच मध्य प्रदेश के मैहर स्थित मां शारदा मंदिर से  पवित्र आस्था पर ठेस पहुँचाने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां मां शारदा मंदिर परिसर में प्रसाद की दुकान चला रहे एक युवक की असली पहचान उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया है.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, मां शारदा देवी धाम मैहर में आस्था और श्रद्धा के साथ लाखों श्रद्धालु रोज़ाना दर्शन के लिए आते हैं. जहां भक्त मां के दरबार में शांति और भक्ति का अनुभव करते हैं. लेकिन इस आस्था पर ठेस पहुंचाने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक मां शारदा मंदिर परिसर में गोपाल प्रसाद भंडार के नाम से दुकान चला रहे युवक की असली पहचान उजागर हुई है. पता चला कि दुकान को एक मुस्लिम युवक यूसुफ़ खान चला रहा था. जिसने अपनी पहचान छुपाकर हिन्दू धार्मिक स्थल पर प्रसाद विक्रय का काम शुरू किया. 

यह दुकान ज्योति गौतम द्वारा उसे किराए पर दी गई थी. आज सुबह लगभग 9:30 बजे एक श्रद्धालु ने आरोप लगाया कि दुकान संचालक ने प्रसाद खरीदने के लिए दबाव बनाया अभद्रता की, गाली-गलौज की और धमकी भी दी. घटना की शिकायत के बाद FIR दर्ज की गई, जिसमें दुकान संचालक की वास्तविक पहचान उजागर हुई. 

दुकान सील
मामले के खुलासे के बाद आस्था से खिलवाड़ करने और श्रद्धालुओं को परेशान करने के आरोप में अब तक दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है वहीं, शाम को मैहर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर दुकान को सील कर दिया. आज की इस कार्रवाई के दौरान SDM मैहर दिव्या पटेल, CSP महेंद्र सिंह चौहान, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी सहित मंदिर समिति के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

रिपोर्ट- नजीम सौदागर, जी मीडिया, मैहर

