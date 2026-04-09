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टैंकर से नर्मदा नदी में प्रवाह किया गया 11000 लीटर दूध, झटके में बदल गया पानी का रंग; वायरल वीडियो देख भड़के लोग

mp news: नर्मदा नदी में कई लीटर दूध बहाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इस पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी है. इस वीडियो के आधार पर लोग दो गुट में बट गए हैं जो मुद्दे को सही-गलत बता रहे हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:22 PM IST
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viral video of 11000 litre milk poured into narmada river: आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो  रहा है जिसमें नर्मदा नदी में कई लीटर दूध बहाते देखा जा सकता है. वीडियो के वायरल होते ही अब इस पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों का कहना है कि राज्य में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पीने तो दूध नहीं मिल रहा है वहीं जा पर नदी में कई हजार लीटर दूध बर्बाद किए जा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि ये क्रिया धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है जिसपर सवाल नहीं उठाना चाहिए. 

जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, ये वीडियो एमपी के सीहोर जिले के सतदेव गांव स्थित श्री दादाजी दरबार पातालेश्वर महादेव मंदिर का बताया जा रहा है जहां चैत्र नवरात्र के अवसर पर 18 मार्च से 7 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए महायज्ञ, शिव महापुराण कथा और दुर्गा पाठ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. वायरल वीडियो भी उसी अनुष्ठान का है जहां  11000 लीटर दूध नर्मदा नदी को अर्पित किया गया है. अब इसी मुद्दे पर आस्था और समझदारी के बीच संतुलन को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है. 

वायरल वीडियो में क्या दिखा
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी के आसपास/में भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं. नदी के पास ही दूध का एक टैंकर भी दिखाई दे रहा है जिससे नदी  में दूध प्रवाह किया जा रहा है. एकत्रित हुए लोग भक्ति करते दिखाई दे रहे हैं.नदी में हजारों लीटर दूध प्रवाह करने से नदी का पानी भी दूधिया हो गया. जितनी दूर दूध प्रवाह हुआ उतनी दूर तक पानी का रंग दूधिया सफेद में बदल गया. 

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लोगों ने बताई हैरान करने वाली बात
एक श्रद्धालु ने हैरान करने वाली बात बताई है. श्रद्धालु ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान ये पहली बार नही है जब नर्मदा नदी का दूध से अभिषेक किया गया है. इससे पहले 151लीटर, 1100 लीटर से भी अभिषेक किया गया है. इस विवाद के छिड़ने के बाद आयोजकों ने अपनी तरफ से बयान दिया है कि धार्मिक आस्थाओं पर सवाल नहीं करना चाहिए और ये पूरा आयोजन पर्सनल फंड से किया गया है.

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