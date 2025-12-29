ZEE NEWS टीम पर बर्बरता के खिलाफ पत्रकारों का फूटा गुस्सा, सीहोर SP को सौंपा ज्ञापन, दोषी पुलिसकर्मियों पर की कार्रवाई की मांग

Sehore News: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में 27 दिसंबर को पुलिस द्वारा ZEE NEWS के रिपोर्टर प्रमोद शर्मा और कैमरामैन रजत दुबे के साथ बर्बरता की गई थी. इसको लेकर जिले के सभी पत्रकारों का आक्रोश खुलकर सामने आया है. सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सीहोर एसपी को ज्ञापन सौंपा है. इस ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. इस दौरान पत्रकारों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सभी पत्रकार मिलकर बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.

इस दौरान पत्रकारों ने मामले को लेकर एडिशनल एसपी सुनीता रावत से सवाल पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली. वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिसको लेकर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं पत्रकारों का कहना है कि यह मामला सिर्फ दो पत्रकारों का नहीं है, बल्कि पूरी स्वतंत्र पत्रकारिता और लोकतंत्र पर हमला है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पत्रकारों ने आष्टा थाना प्रभारी गिरीश दुबे, पार्वती थाना प्रभारी हरि सिंह परमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

एक पत्रकार साथी ने ZEE NEWS पर कहा कि 27 दिसंबर को कवरेज के दौरान ZEE NEWS के एक पत्रकार साथी के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई बर्बरता के विरोध में हमने ज्ञापन सौंपा है. आज आष्टा में ड्यूटी के दौरान हमारे मीडिया साथी अपना काम कर रहे थे, तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की. उन्होंने कहा कि जैसे पुलिस, वकील और अन्य वर्ग अपने-अपने दायित्व निभाते हैं, उसी तरह पत्रकार भी समाज के एक अहम स्तंभ के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हैं. कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ हुई इस घटना के विरोध में हमने एसपी को ज्ञापन देकर संबंधित टीआई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी भी पत्रकार के साथ इस तरह की घटना दोबारा न हो.

आखिर पूरा मामला क्या था?

दरअसल, सीहोर जिले के आष्टा में पहले जय श्री राम के नारे लगाने वाले करणी सैनिकों पर पत्थरबाजी हुई थी, जिसे लेकर इलाके में तनाव था. इसी मामले में ZEE NEWS के पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सच दिखाने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से ZEE NEWS की टीम की कवरेज रोकी गई. इतना ही नहीं, ZEE NEWS की टीम के साथ बदसलूकी की गई और धक्का-मुक्की भी की गई. जब स्थानीय लोग अपनी बात कैमरे पर रख रहे थे, तभी अचानक पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी. जब ZEE NEWS की टीम ने यह सब कैमरे में कैद किया, तो पुलिस को मिर्ची लग गई. पुलिसकर्मियों ने कैमरामैन रजत दुबे से कैमरा छीन लिया और रिपोर्टर के साथ धक्का-मुक्की की. कैमरे में कैद सच्चाई को पुलिस ने दबाने की पूरी कोशिश की.

