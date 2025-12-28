सीहोर में करणी सेना ने दी आंदोलन की चेतावनी, Zee News पत्रकार के साथ बदसलूकी मामले में की कार्रवाई की मांग

Sehore Police News: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में भारी तनाव देखने को मिल रहा है. इस दौरान कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, प्रशासन को इनपुट मिला था कि हिंदू संगठनों और करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ सकते हैं. इसी आशंका को देखते हुए आष्टा समेत आसपास के अलाकों में प्रतिबंद लगाया गया है. इसके तहत किसी भी प्रकार की भीड़, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगा दी है. वहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि हाल के दिनों में तनावपूर्ण घटनाओं और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के चलते शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है.

बता दें कि आष्टा समेत कई इलाकों में धारा 144 लागू होने के बाद करणी सेना और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को करीब 10 किमी पहले ही पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने रोक लिया. वहीं भारी पुलिस की मौजदूगी में किसी भी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने भी नहीं दिया गया. इस मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने हालात को निंयत्रित करने की कोशिश की. वहीं प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया कि प्रतिबंध के दौरान किसी भी तरह का प्रदर्शन या सभा कानून का उल्लंघन मानी जाएगी.

24 घंटे बाद प्रदर्शन की चेतावनी

इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह से बातचीत की. वहीं इसको लेकर राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि ' आज हम वापस जा रहे हैं, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर हमारे सभी साथियों को जेल से रिहा नहीं किया गया, तो 24 घंटे के बाद इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.' उन्होंने लाठी चार्ज को लेकर भी कहा कि 'लाठीचार्ज अगर हुआ तो एक हिंदू पर नहीं हुआ, वो समस्त देश के हिंदुओं पर हुआ है, और उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस पर कार्रवाई की मांग

इसी दौरान राजपूत करणी सेना अनुराग प्रताप सिंह ने Zee Media की टीम पर पुलिस द्वारा की गई कथित बर्बरता को लेकर कहा कि 'Zee Media के जो रिपोर्टर्स और कैमरामैन हैं, उन पर भी हमला हुआ है. पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है, वे इलाज करा रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'पत्रकार इस देश में सच को सामने लाते हैं, अगर उन पर प्रहार होता है तो यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है. दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.'

सच को दबाने की कोशिश की

वहीं क्षत्रिय करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने कहा, 'हम यहां किसी प्रदर्शन के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपने तीन भाइयों की रिहाई के लिए पहुंचे थे, जो पुलिस की हिरासत में हैं.' उन्होंने कहा कि 'आष्टा में पुलिस ने पहले ही भारी फोर्स लगाकर हमें नजरबंद कर लिया और गिरफ्तारियां कीं.' इंदल सिंह राणा ने आरोप लगाया, 'पिछले आठ दिनों में पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है, सच को दबाने की कोशिश की जा रही है.'

ये भी पढ़ेंः MP पुलिस की खुली गुंडागर्दी, ZEE NEWS रिपोर्टर को कवरेज करने से रोका, धक्का-मुक्की की, कैमरामैन से कैमरा छीना

आष्टा में भारी पुलिस बल तैनात

करणी सेना नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा. इंदल सिंह राणा ने कहा, 'अगर हमारे भाई नहीं छोड़े गए, तो आष्टा और सीहोर प्रशासन को बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा.' वहीं प्रशासन की ओर से पूरे आष्टा में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की घटना न हो.

रिपोर्टः दिनेश नागर, सीहोर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट