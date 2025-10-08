Advertisement
शव का 'मोलभाव'! बकाया पैसे न चुकाने पर अस्पताल ने नहीं दिया शव, प्रबंधन से पुलिस की भी हुई कहासुनी

Sehore News-सीहोर में इलाज का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण मृत महिला का शव करीब दो घंटे तक अस्पताल में रोके रखा. पुलिस के सख्त हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव परिजनों को सौंपा. इससे पहले प्रबंधन और पुलिस के बीच काफी बहसबाजी भी हुई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:37 PM IST
MP News-सीहोर जिले के भैरूंदा में बुधवार को ऐसा मामला सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. यहां नर्मदा अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि इलाज का बकाया भुगतान न होने के कारण एक मृत महिला का शव करीब दो घंटे तक परिजनों को नहीं सौंपा गया. जब पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो प्रबंधन ने पुलिस से भी बहस की. सख्त हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन ने शव परिजनों को सौंपा. 

सड़क हादसे में घायल हुई थी महिला
जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात की है. सनकोटा मार्ग पर सड़क हादसे में 22 वर्षीय फूलबती बाई गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. उन्हें रात 12 बजे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. अस्पताल ने नियमानुसार पुलिस को इसकी सूचना दी. लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो अस्पताल प्रबंधन ने शव देने से इनकार कर दिया. 

पुलिस को करना पड़ा इंतजार 
बताया गया कि पुलिस को भी डेढ़ घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा. इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और शव को अपने कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया. परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन बार-बार इलाज का बकाया भुगतान करने की मांग कर रहा था. प्रबंधन ने स्पष्ट कहा कि जब तक पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा, शव नहीं मिलेगा. 

कहासुनी का वीडियो आया सामने
इस मामले में अस्पताल प्रबंधन और पुलिस के बीच हुई कहासुनी का वीडियो भी सामने आया. इस वीडियो में अस्पताल कर्मचारी पुलिसकर्मियों से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस मामले में पुलिस का कहना है कि मर्ग कायम किया जा चुका है, इसलिए शव कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. वहीं अस्पताल कर्मचारी पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि वे बिना बिल का भुगतान कराए शव ले जा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें-हद है! शराबी टीचर बच्चों को नशे में पढ़ाता मिला, धक्के मारकर निकाला गया बाहर

