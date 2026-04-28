बुधनी में कांग्रेस का किसान सत्याग्रह, खाद-बीज और पोर्टल की गड़बड़ी पर बरसे पटवारी, सरकार को घेरा

Congress Farmers Satyagraha: मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले बुधनी के महाराणा प्रताप तिराहे पर किसान सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत आक्रोश धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए. इस दौरान जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला. पटवारी ने आरोप लगाया हुए कहा कि समय पर फसल खरीदी नहीं होने से किसानों को नुकसान हुआ है. साथ ही भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने 7 मई को हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है.

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि BJP सरकार की नीतियों के कारण किसान पूरे साल संकट का सामना कर रहे हैं. बुवाई के मौसम में खाद और बीज की कमी हो गई थी, जिसके चलते किसानों को इन चीजों की तलाश में दर-दर भटकना पड़ा. जब यूरिया की जरूरत पड़ी, तो किसानों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ीं और अपमान भी सहना पड़ा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश इस समय खाद और बीज के संकट से जूझ रहा है. खरीद समय पर नहीं हो रही है और ऑनलाइन पोर्टल में आ रही दिक्कतों के कारण किसान परेशान हैं.

किसानों नेताओं का आरोप

किसानों नेताओं का आरोप है कि किसानों के घरों में मांगलिक कार्य और बेटियों की शादियां है. खरीद नीतियों में ढिलाई और भुगतान में देरी के कारण उनकी जेबें खाली हैं. मंडियों में जूट के बोरों की कमी और ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों को भी एक ऐसी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका मकसद किसानों को अपनी उपज बहुत कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर करना है.

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प्रदर्शन में ये नेता हुए शामिल

इस दौरान सचिन यादव, सुखदेव पांसे और सज्जन सिंह वर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. धरना समाप्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार को किसानों की मांगों का ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में गेहूं खरीदी, MSP का लाभ, खाद उपलब्धता और मुआवजा जैसी कई मांगें शामिल हैं.

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