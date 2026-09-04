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हल साल तैयार होंगे 365 ट्रांसफार्मर, जन्माष्टमी पर सीहोर को CM ने दिया तोहफा, 888 करोड़ से बने ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री का लोकार्पण

सीहोर में 888 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नई पावर ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकार्पण किया. इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार निवेश को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने लिए प्रतिबद्ध है.

Written ByZee News DeskEdited ByPooja
Published: Sep 04, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:15 PM IST
हल साल तैयार होंगे 365 ट्रांसफार्मर, जन्माष्टमी पर सीहोर को CM ने दिया तोहफा, 888 करोड़ से बने ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री का लोकार्पण

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