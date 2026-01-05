Advertisement
'हमारी आस्था का अपमान...', RSS की तुलना भगवान शिव से करने के मामले में प्रदीप मिश्रा पर बोले पूर्व सीएम, कहा- मैं इन्हें संत नहीं मानता

MP Politics: सीहोर में कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों से जुड़ी लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने कथावाचक प्रदीप मिश्रा और केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लिया.

Jan 05, 2026, 09:31 PM IST
Digvijay Singh News

Digvijay Singh Statment: मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की एक बार पुनर्गठन की कवायद तेज हो गई है. पूर्व सीएम व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह दो दिवसीय सीहोर दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने इच्छावर विधानसभा के खेरी गांव में रात्रि विश्राम के बाद उन्हें घर-घर जाकर ग्रामीणों से संपर्क किया. वहीं दिग्विजय सिंह ने पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन और रोजगार से जुड़ी समस्याएं सुनीं. साथ ही मनरेगा मजदूरों से भी मुलाकात कर नए नियम और डिजिटल प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. 

वहीं उन्होंने मीड़िया के सामने कहा कि जनसंपर्क ही कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा. इस मौके पर उन्होंने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को आड़े हाथों लिया, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है. दरअसल, प्रदीप मिश्रा ने भोपाल के एक कार्यक्रम में RSS की तुलना भगवान शिव से की थी. प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि 'जिस तरह शिव ने पूरी सृष्टि के लिए विष पिया, उसी तरह संघ प्रतिदिन आरोपों का विष पीकर भी संयम और राष्ट्रहित में काम करता है.'

प्रदीप मिश्रा पर भी बोले
दरअसल, पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से भगवान शिव की तुलना आरएसएस से किए जाने के सवाल पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि 'मैं प्रदीप मिश्रा को न तो संत मानता हूं और न ही बहुत बड़ा वक्ता, वे जिस तरह की बातें करते हैं, उसकी वजह से मीडिया में बने रहते हैं. वहीं भगवान शिव की तुलना आरएसएस के साथ करना हमारी आस्था का अपमान है. मैं इसकी घोर निंदा करता हूं.' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे अच्छे कथावाचक हो सकते हैं, लोग उनकी कथा सुनने जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. 

केंद्र सरकार पर हमला
वहीं उन्होंने मनरेगा को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर और नया कानून लागर गरीबों व मजदूरों के हितों की अनदेखी की है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार मजदूरों के खिलाफ है. इस मौके पर दिग्विजय ने लोगों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस हमेशा किसानों और मजदूरों के साथ खड़ी रहेगी. उन्होंने यह भी कहा कि अब राज्यसभा से मेरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है. मैं 78 साल का हो गया हूं, पार्टी जो आदेश देगी वो काम करूंगा. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि राजनीति में सक्रिय रहूंगा.

रिपोर्टः दिनेश नागर, सीहोर

