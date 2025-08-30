 Sehore News: एमपी में फसल बीमा के नाम पर धोखा! 1 लाख की फसल पर मिले सिर्फ ₹2,400; किसानों ने जताया विरोध
Sehore News: एमपी में फसल बीमा के नाम पर धोखा! 1 लाख की फसल पर मिले सिर्फ ₹2,400; किसानों ने जताया विरोध

Sohore Farmer News: मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का रुपया सीधे खाते में ट्रांसफर किया गया था. लेकिन सीहोर जिले में कई किसान ऐसे हैं, जिन्हें फसल बीमा के नाम पर पैसे तो मिले हैं, लेकिन न के बराबर. किसानों का आरोप है, कि क्लेम से ज्यादा तो उसका प्रीमियम है. वहीं अन्य किसानों ने भी कहा कि मेहनत भी नहीं निकल रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:28 AM IST
सीहोर में किसानों के साथ धोखा!
सीहोर में किसानों के साथ धोखा!

Sehore Fasal Bima Yojana: सीहोर जिले के धबोटी गांव के किसान हरिओम वर्मा पिछले तीन साल से अपनी सोयाबीन की फसल बर्बाद होते देख चुके हैं. सालों की मेहनत और उम्मीदों के साथ बीमा का प्रीमियम हर साल उनके खाते से कटता रहा, लेकिन जब बीमा की राशि आई तो केवल 1269 रुपए ही उनके खाते में पहुंचे. किसान हरिओम का कहना है कि 'इतना पैसा तो एक दिन की मेहनत का भी सही मुआवजा नहीं है. हम बीमा के भरोसे रहते हैं, लेकिन यह देखकर दिल टूट गया.'

मध्य प्रदेश के कई अन्य जिलों के किसान भी इसी समस्या से परेशान हैं. सीहोर, विदिशा, शाजापुर और सागर के किसान ऐसे ही बीमा राशि में कटौती की शिकायत कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, गौरीशंकर को 1 लाख 10 हजार रुपए का क्लेम मिलना था, लेकिन उनके खाते में केवल 2420 रुपए आए. 11 अगस्त को सरकार ने करीब 14 लाख किसानों के खातों में लगभग 1300 करोड़ रुपए भेजे, लेकिन किसानों के चेहरे पर अभी भी मायूसी ही है. वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर मेहनत का पूरा हक उन्हें क्यों नहीं मिल रहा.

फसल बीमा का क्या फायदा
हरिओम ने बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराई और तब जाकर पता चला कि राशि कम आई है. उन्होंने बताया, 'मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया, बैंक जाकर देखा तो सिर्फ 1269 रुपए आए थे. पिछले तीन साल से सोयाबीन पीली पड़ रही है और इस बार भी फसल बर्बाद हो रही है, ऐसे में फसल बीमा का क्या फायदा?'

पूरी तरह से फसल बर्बाद
मुकेश मीणा भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं. उनके 14 एकड़ जमीन में बोई गई फसल बारिश और रोग की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई. बीमा के तौर पर 4400 रुपए कट गए थे, लेकिन तीन साल बाद उन्हें केवल 3171 रुपए ही मिले. मुकेश कहते हैं, 'इतनी राशि तो एक क्विंटल सोयाबीन की कीमत भी नहीं निकाल पाती' लगातार नुकसान और कम मुआवजा देखकर किसान अब परेशान हैं. सवाल उठता है कि फसल बीमा में गड़बड़ी कहां हो रही है.'

