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सीहोर में 1000 एकड़ का जंगल गायब, कागजों में पेड़...जमीन पर फसल! ठूंठ जलाकर मिटाए गए निशान

Sehore News: सीहोर जिले के मट्ठा गांव में वन भूमि घोटाला सामने आया है. 1000 एकड़ जमीन से पेड़ों की कटाई कर खेती की जा रही है. पेड़ों की कटाई के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए ठूंठों को जलाने और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप भी लगे हैं.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 19, 2026, 08:54 PM IST
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सीहोर में 1000 एकड़ का जंगल गायब, कागजों में पेड़...जमीन पर फसल! ठूंठ जलाकर मिटाए गए निशान

Sehore News: सीहोर जिले से एक ऐसा महा-घोटाला सामने आया है, जहां वन विकास निगम की 1000 एकड़ जमीन से पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया गया. हैरानी की बात यह है कि जहां पिछले साल लाखों के सरकारी खर्च पर हजारों पौधे रोपे गए थे, आज वहां अवैध खेती हो रही है. यहां वन भूमि पर कब्जा कर पेड़ों को काटा गया और खेती की जा रही है. पहले यहां पेड़ हुआ करते थे लेकिन अब यहां की भूमि में गेहूं की फसल खड़ी है.

सीहोर के मट्ठा गांव पेड़ों को सिर्फ काटा नहीं गया, बल्कि साक्ष्यों को मिटाने के लिए उनके ठूंठों को आग के हवाले किया जा रहा है. ताकि जमीन को समतल कर उसे खेत की शक्ल दी जा सके और सरकारी फाइलों से जंगल का नामोनिशान मिट जाए. आरोप लगाए जा रहे हैं कि, पहले अधिकारियों की मिलीभगत से पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जाती है, फिर धीरे-धीरे जमीन पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी जाती है. 

ग्रामीणों ने लगाए आरोप 
मट्ठा गांव के ग्रामीण बताते हैं कि पिछले साल ही वन विकास निगम ने यहां हजारों पौधे लगाए थे. निगम के कर्मचारियों के मुताबिक, पिछले साल पूरे सीहोर जिले में करीब 22 लाख पौधे लगाए गए थे. मट्ठा गांव में भी लाखों की लागत से पौधरोपण हुआ था. लेकिन महज एक साल के भीतर वो पौधे और सरकारी पैसा, दोनों ही रसूखदारों और भ्रष्ट अफसरों की जेब में समा गए. ग्रामिणों के मुताबिक यहां इतना घना जंगल था कि दिन में भी डर लगता था. लेकिन आज एक भी पौधा नहीं है. 

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अधिकारियों ने झाड़ा पल्ला 
जब हमारे रिपोर्टर ने इस महा-लूट पर वन विकास निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा, तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया। अधिकारियों का यह पल्ला झाड़ना लिया.

राजस्व मंत्री ने की कार्रवाई की बात
मामला जब राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से बात कर मामले की जांच कराऊंगा, वहीं पूरे मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में वन विकास निगम द्वारा जंगलों को बचाया नहीं बल्कि खुद संरक्षण देकर कटवाया जा रहा है और खेत बनाए जा रहे हैं. साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है. इस मामले में मट्ठा गांव के लोग इंसाफ और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं. मामला अब सिर्फ पेड़ों की कटाई का नहीं, बल्कि सरकारी खजाने पर पड़े डाके का है. 

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