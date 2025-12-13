सीहोर में भावांतर योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा: लाखों की गड़बड़ी उजागर, व्यापारी पर FIR दर्ज

Bhavantar yojana: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की भेरुंदा कृषि उपज मंडी में भावांतर योजना के तहत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. भोपाल संभाग के उड़नदस्ता दल और कृषि विपणन बोर्ड की टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान मेसर्स गायत्री ट्रेडर्स फर्म में लाखों रुपये की गड़बड़ी पकड़ी. जांच में पाया गया कि फर्म ने 2,118 क्विंटल सोयाबीन और 446.44 क्विंटल मूंग को कागजों में वास्तविक मात्रा से कई गुना अधिक दर्शाया था. सरकारी योजना में धोखाधड़ी और मंडी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में फर्म संचालक के खिलाफ थाना भेरुंदा में FIR दर्ज की गई है.

सीहोर में भावांतर योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा

दरअसल, किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए लागू की गई भावांतर भुगतान योजना के सिलसिले में भेरूंदा कृषि उपज मंडी से में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है. भोपाल डिवीजन की फ्लाइंग स्क्वाड और मध्य प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की एक जॉइंट टीम ने अचानक इंस्पेक्शन के दौरान इन गड़बड़ियों का खुलासा किया. यह कार्रवाई संयुक्त संचालक के निर्देश पर 7 दिसंबर को की गई.

लाखों की गड़बड़ी उजागर, एफआईआर दर्ज

टीम ने मेसर्स गायत्री ट्रेडर्स फर्म के स्टॉक और डॉक्यूमेंट्स की जांच की जिसमें पता चला कि 2,118 क्विंटल से ज़्यादा सोयाबीन और 446.44 क्विंटल मूंग दाल को रिकॉर्ड में गलत दिखाया गया था. इसका मतलब है कि फर्म ने असल मात्रा से कहीं ज़्यादा स्टॉक दिखाकर मुनाफा कमाने की कोशिश की. एक शिकायत मिली थी कि कुछ व्यापारी भावांतर योजना के तहत फसलों की "रीसाइक्लिंग" कर रहे थे. एक ही उपज को बार-बार खरीदा और बेचा हुआ दिखाकर, वे गैर-कानूनी तरीके से सरकारी सब्सिडी और मार्केट फीस में छूट का फायदा उठा रहे थे. मार्केट सेक्रेटरी विलियम जॉर्ज ने मार्केट एक्ट की धारा 19(4) का उल्लंघन करने और सरकारी योजना में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में फर्म के मालिक के खिलाफ भैरुंदा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!