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सावधान! कहीं आप भी तो नहीं ले रही होम लोन, सीहोर का मामला आपके उड़ा देगा होश

Sehore Home Loan Scam: सीहोर में होम लोन दिलाने के नाम पर एक महिला से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पीड़िता ने बताया कि उसने कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. वहीं एसपी सीहोर ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Written By  Dinesh Nagar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 23, 2026, 04:35 PM IST
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Sehore Home Loan Scam
Sehore Home Loan Scam

Sehore News News: सीहोर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां होम लोन दिलाने के नाम पर एक महिला के साथ लाखों की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगा है. पीड़ित महिला ने बैंक के एक एजेंट पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है. वर्षा नाम की एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक बैंक एजेंट ने होम लोन दिलाने के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की है. महिला का कहना है कि उसने केवल एक बैंक से होम लोन लेने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन एजेंट ने धोखे से उसके नाम पर दो अलग-अलग बैंकों से लोन स्वीकृत करवा लिए.

इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया कि एजेंट ने उससे चेक भी ले लिए और उन चेक के माध्यम से रकम भी निकाल ली. इस पूरे मामले की जानकारी तब सामने आई जब महिला को दोनों बैंकों की ओर से भुगतान संबंधी जानकारी मिली. पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि, 'मैंने एक ही लोन के लिए आवेदन किया था, लेकिन एजेंट ने मेरे साथ धोखा करके दो जगह से लोन निकाल लिया और मेरे चेक का गलत इस्तेमाल किया.'

पीड़िता ने लगाई गुहार
पीड़ित महिला ने न्याय की मांग को लेकर सीहोर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रुख किया. महिला का यह भी आरोप है कि इससे पहले वह कोतवाली थाने और पुलिस अधीक्षक को कई बार आवेदन दे चुकी है, लेकिन कई महीनों बाद भी उसकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. 

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पीड़िता से लिए रुपए 
वहीं पीड़िता वर्षा राठौर ने बताया कि, 'सर मैंने छह महीने पहले आवेदन दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. मेरा घर खाली कराया जा रहा है, फाइनेंस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं. आरपी सिंह ने मुझसे 3,30,000 रुपए लिए हैं और वापस नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा था कि 12 लाख का लोन करा देंगे, लेकिन पहली किस्त में ही ढाई लाख बिना पूछे ले लिए और बाद में चेक लेकर 70 हजार भी निकाल लिए. अब मैं छह महीने से परेशान हूं और मेरा घर खाली कराने का आदेश आ गया है, मैं बेघर हो जाऊंगी.'

मामले की जांच हो रही
इस मामले पर सीहोर एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि, 'अभी एक आवेदन प्राप्त हुआ है जो मुख्य रूप से आपसी लेनदेन और पैसों के विवाद से संबंधित है. इसे जांच में लिया गया है. कुछ पूर्व आवेदन भी इस प्रकरण में पहले से जांच में हैं. जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.'

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