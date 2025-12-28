Advertisement
सड़क पर दौड़ती बाइक में बड़ा धमाका, इछावर में विस्फोट से युवक के उड़े चीथड़े, पूरे इलाके में दिल्ली ब्लास्ट जैसी दहशत!

Sehore Blast News: सीहोर के इछावर क्षेत्र में चलती बाइक में हुए भीषण धमाके में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गांव में दहशत फैल गई. शुरुआती जांच में विस्फोटक सामग्री ले जाने की आशंका है और पुलिस एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 28, 2025, 05:06 PM IST
सीहोर में ब्लास्ट
सीहोर में ब्लास्ट

Ichhawar Detonator Explosion News: सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में रविवार को ऐसा हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. सड़क पर चल रही एक बाइक में अचानक जोरदार धमाका हो गया. धमाका इतना भयानक था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और कुछ देर के लिए पूरा इलाका दहशत में आ गया.

स्थानीय लोगों के अनुसार युवक रामनगर की ओर जा रहा था. अचानक हुए विस्फोट में उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और शव सड़क से दूर जा गिरा. बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी. ग्रामीणों ने जब यह भयावह मंजर देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

कैसे हुआ है ब्लास्ट
पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक बाइक पर विस्फोटक सामग्री, जैसे डेटोनेटर, लेकर जा रहा था. बताया जा रहा है कि वह पहले कुओं में ब्लास्टिंग जैसे काम से जुड़ा रहा है. विस्फोट के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया और सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस का कहना है कि विस्फोटक किस प्रकार का था और धमाका कैसे हुआ, इसका खुलासा एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई पूरी कर ली गई है. इस घटना ने अवैध विस्फोटक सामग्री के परिवहन और उसके इस्तेमाल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके और आगे की कार्रवाई तय हो सके.

रिपोर्टः दिनेश नागर, सीहोर

