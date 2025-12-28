सड़क पर दौड़ती बाइक में बड़ा धमाका, इछावर में विस्फोट से युवक के उड़े चीथड़े, पूरे इलाके में दिल्ली ब्लास्ट जैसी दहशत!

Ichhawar Detonator Explosion News: सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में रविवार को ऐसा हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. सड़क पर चल रही एक बाइक में अचानक जोरदार धमाका हो गया. धमाका इतना भयानक था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और कुछ देर के लिए पूरा इलाका दहशत में आ गया.

स्थानीय लोगों के अनुसार युवक रामनगर की ओर जा रहा था. अचानक हुए विस्फोट में उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और शव सड़क से दूर जा गिरा. बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी. ग्रामीणों ने जब यह भयावह मंजर देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

कैसे हुआ है ब्लास्ट

पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक बाइक पर विस्फोटक सामग्री, जैसे डेटोनेटर, लेकर जा रहा था. बताया जा रहा है कि वह पहले कुओं में ब्लास्टिंग जैसे काम से जुड़ा रहा है. विस्फोट के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया और सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस का कहना है कि विस्फोटक किस प्रकार का था और धमाका कैसे हुआ, इसका खुलासा एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई पूरी कर ली गई है. इस घटना ने अवैध विस्फोटक सामग्री के परिवहन और उसके इस्तेमाल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके और आगे की कार्रवाई तय हो सके.

रिपोर्टः दिनेश नागर, सीहोर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट