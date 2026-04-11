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सीहोर में शर्मनाक हरकत! तिरंगे पर रखे पत्थर, सड़क पर बिछाकर पैरों से कुचला; 3 आरोपी हिरासत में

Sehore News: सीहोर जिले सिराड़ी गांव में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से जुड़ी एक घटना सामने आई है. आरोप है कि कुछ लोगों के एक समूह ने तिरंगे को सड़क पर बिछाया, उसके चारों कोनों पर पत्थर रखे और उसे पैरों से रौंद दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 11, 2026, 12:41 PM IST
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सीहोर में शर्मनाक हरकत! तिरंगे पर रखे पत्थर, सड़क पर बिछाकर पैरों से कुचला; 3 आरोपी हिरासत में

Sehore News:  मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में दोराहा पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत सिराड़ी गांव में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. रिपोर्टों के अनुसार कुछ असामाजिक तत्वों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सड़क के बीचों-बीच बिछा दिया, उसके चारों कोनों पर पत्थर रख दिए और फिर उसे पैरों तले रौंदने का शर्मनाक कृत्य किया. इस घटना से पूरे गांव में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके बाद निवासियों ने डायल 112 हेल्पलाइन के जरिए अधिकारियों को सूचित किया. घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने पूरे सम्मान के साथ ध्वज को वहां से उठाया और तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

सीहोर में तिरंगे का अपमान
गांव के निवासी राहुल दांगी द्वारा पुलिस को दी गई एक लिखित शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जान-बूझकर इरादे से यह काम किया. शिकायत के अनुसार आरोपी ने जान-बूझकर एक सार्वजनिक सड़क के ठीक बीच में तिरंगा फैला दिया और उसके चारों कोनों पर भारी पत्थर रख दिए. इसके बाद कथित तौर पर उन्होंने तिरंगे को अपने पैरों तले रौंदने का शर्मनाक कृत्य किया. जैसे ही गांव वालों ने यह दृश्य देखा पूरे गांव में आक्रोश फैल गया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: रायसेन में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कृषि महोत्सव, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें

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3 आरोपी हिरासत में
सूचना मिलते ही दोराहा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे सम्मान के साथ तिरंगे को वहां से हटाया. दोराहा के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) राजेश सिन्हा ने बताया कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई. पुलिस ने तीन आरोपियों सलीम खान, जलील खान उर्फ ​​गुड्डू और समीर खान को हिरासत में ले लिया है. इन तीनों के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 और 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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