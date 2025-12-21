Advertisement
25 साल बाद खिवनी अभ्यारण में दिखा सबसे खतरनाक कुत्ता, बाघिन के साथ शावकों के भी मिले संकेत

Kheoni Wildlife Sanctuary: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 25 साल बाद सोन कुत्ता नजर आया है. बताया जा रहा है कि इसके साथ-साथ बाघिन और उसके चार शावकों के बारे में भी पता चला है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 21, 2025, 06:31 PM IST
एमपी में दिखा सबसे खतरनाक कुत्ता!
Wild Dog Spotted in MP: वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बार फिर से सोन कुत्ता देखा गया है. बताया जा रहा है कि यह कुत्ता 25 साल बाद नजर आया है. इतना ही नहीं सर्वे के दौरान एक बाघिन और चार शावकों के बारे में भी जानकारी के मिली है. इससे न सिर्फ जंगली जीवों का संरक्षण होगा, बल्कि खिवनी अभ्यारण में बाघों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. यह जंगल वन्यजीवों के अनुकूल माना जा रहा है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, 18 दिसंबर से खिवनी सेंचुरी में वन्य जीवों की गिनती का दूसरा चरण शुरू हुआ है, जो कि 24 दिसंबर तक चलेगा. बता दें कि रेंजर सुबह 5 बजे से जंगल में पैगमार्क और जीवों के साक्ष्य जुटा रहे हैं. पहले ही दिन तेंदुआ और बाघ के पैरों के निशान मिले हैं. इसके अलावा, सबसे खास बात यह है कि सोन कुत्ते के भी निशान देखे गए हैं. बताया जा रहा है कि 25 साल बाद देखा गया है. 

6 दिनों तक चलेगा इसका सर्वे
वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि सोन कुत्ता और बाघिन के शावक खिवनी के लिए शुभ संकेत जैसा है. अगले 6  दिनों के सर्वे में पहले तीन दिन मांसाहारी और अगले तीन दिन शाकाहारी जीवों की गिनती की जाएगी. इससे सेंचुरी में अलग-अलग प्रजातियों की सही जानकारी मिलेगी. यह कदम जंगल में वन्यजीवों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के अनुकूल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 

बहुत खतरनाक होता है कुत्ता
बताया जाता है कि सोन कुत्ता झुंड में रहने वाला शिकारी होता है. इसे बहुत ही खतरनाक माना जाता है. ये अपने शिकार को जीवित अवस्था में ही खा लेते हैं, जबकि बाघ तेंदुआ आमतौर पर इनके झुंड से सीधे नहीं भिड़ते हैं. कान्हा, पेंच और सतपुड़ा जैसे बड़े नेशनल पार्कों में ये आम है. खिवनी में इनके जोड़े का दिखना और प्रजनन के लिए इस जंगल को चुनना अभ्यारण के लिए बड़ी उपलब्धि है. वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है. 

पहले बाघों के मिले थे प्रमाण
जिले में 7 दिसंबर से चल रहे पहले चरण के सर्वे में भी बाघों की मौजूदगी के प्रमाण मिले थे. पहले से खिवनी में 10 बाघ थे, अब चार शावकों के साथ बाघिन के साक्ष्य मिलने से संख्या बढ़कर 15 के करीब पहुंच सकती है. अगले छह दिनों तक चलने वाले सर्वे से वन्यजीवों की सही स्थिति का अंदाजा लगेगा और यह वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद उत्साहित करने वाली खबर साबित होगी.

