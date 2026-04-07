सावधान! एक ही जमीन को कई बार बेचा, पति पत्नी ने मिलकर लगाया 1.5 करोड़ का चूना, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Sihor News: सीहोर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक दंपति ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ही कृषि भूमि को कई लोगों को बेचकर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया.

पुलिस के अनुसार ग्राम नोनीखेड़ी निवासी दीनदयाल शर्मा और उसकी पत्नी वैशाली शर्मा ने 11 लोगों से जमीन बेचने के नाम पर अलग-अलग सौदे किए और उनसे नकद व चेक के माध्यम से बड़ी रकम वसूली. हैरानी की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के नाम जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई. मुख्य आरोपी दीनदयाल शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लिया है. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अपने सहयोगियों के जरिए लोगों को जमीन खरीदने के लिए फंसाते थे और फर्जी खरीदार बनाकर अधिक दाम का लालच देकर ठगी करते थे. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अन्य शिकायतों की भी जांच शुरू कर दी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां संभव हैं.

ऐसे जाल में फंसाते थे आरोपी

हालांकि आरोपी ने किसी भी खरीदार के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री नहीं की. आवेदकों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अपने साथियों के जरिए लोगों से संपर्क करता था और उन्हें जमीन खरीदने का प्रस्ताव देता था. जब भी कोई व्यक्ति जमीन का सौदा पक्का करने के लिए राजी हो जाता था, तो आरोपी खुद को नकली खरीदार बताकर सामने आता था और जमीन को उसकी असल कीमत से ज्यादा दाम पर खरीदने के लिए बयाना देने की पेशकश करता था. इस तरह यह धोखाधड़ी बेहद सुनियोजित तरीके से की गई थी. इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है और सबूत इकट्ठा होने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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