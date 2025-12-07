Advertisement
शादी का सपना देखने वाले लड़के हो जाएं सावधान! यहां पकड़ाई लुटेरी दुल्हन, हड़पे ₹1.75 लाख

Sehore News: सीहोर के भेरूंदा तहसील के राला गांव में शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ हुआ है. राला निवासी से ₹1.75 लाख हड़प लिए गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:34 AM IST
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की भेरूंदा तहसील के राला गांव में शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा हुआ है. गांव के भोले-भाले युवक को प्रेम और नए घर के झूठे सपनों में फंसाकर गैंग ने ₹1 लाख 75 हजार रुपये की ठगी की. यह रिश्ता एक दलाल के माध्यम से तय कराया गया था, और वीडियो कॉल पर दुल्हन को पसंद किया गया. शादी इंदौर की एक संस्था के माध्यम से करवाई गई थी.

सीहोर में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़
दरअसल, भेरूंदा तहसील के राला गांव में शादी के नाम पर ठगी करने वाले लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है. ग्रामीण युवक सचिन गुप्ता को इस गैंग ने प्रेम और शादी के बहाने फंसाकर 1.75 लाख रुपये ठग लिए थे. दुल्हन रानी का रिश्ता इंदौर की एक संस्था के माध्यम से तय हुआ और शादी के दो दिन बाद गैंग ने उसे भगाने की योजना बनाई. संदेह होने पर ग्रामीणों ने दुल्हन उसकी कथित भाभी और ड्राइवर को रंगे हाथों पकड़कर भेरूंदा थाने सौंप दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर ठगी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.

ऐसे पर्दाफाश हुआ गैंग का
बता दें कि कि शादी एक दलाल के जरिए तय हुई थी. धोखेबाजों के गैंग ने वीडियो कॉल के ज़रिए दूल्हे को देखा और पसंद किया था. लुटेरी दुल्हन का नाम रानी बताया जा रहा है. शादी इंदौर की एक संस्था के ज़रिए तय हुई थी, और सिर्फ़ दो दिन बाद ही दुल्हन को भगाने की साज़िश रची गई. शादी के दो दिन बाद दुल्हन की तथाकथित भाभी एक कार में आई उसने अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया और जब उससे सवाल पूछे गए तो उसने परिवार वालों को गालियां दीं. जैसे-जैसे शक बढ़ा गांव वालों ने मामला अपने हाथ में ले लिया और महिलाओं और ड्राइवर को भागने से पहले ही पकड़ लिया. जैसे ही भीड़ जमा हुई गैंग की योजना नाकाम हो गई और तीनों को सीधे भेरूंदा पुलिस स्टेशन ले जाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे धोखाधड़ी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है. भेरूंदा पुलिस लुटेरी दुल्हन और गैंग के दूसरे सदस्यों से पूछताछ कर रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

