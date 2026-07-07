सीहोर में मेन पाइपलाइन टूटी, 31 गांवों की पेयजल सप्लाई बाधित, युद्धस्तर पर काम जारी

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Mardanpur Water News: सीहोर जिले के मरदानपुर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना से जुड़े गांवों के लिए मंगलवार का दिन परेशानी भरा रह सकता है. योजना की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण 8 जुलाई को कई गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी. जानकारी के अनुसार वन विकास निगम द्वारा भेसान और सिराली के बीच सीपीटी (कंटूर ट्रेंच) खुदाई का काम किया जा रहा था. इसी दौरान जमीन के अंदर से गुजर रही 400 मिलीमीटर व्यास की डीआई पाइपलाइन टूट गई. घटना की सूचना मिलते ही जल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
पाइपलाइन टूटने का असर सीधे तौर पर योजना से जुड़े 31 गांवों पर पड़ेगा. इनमें सिराली, मोगराखेड़ा, भिलाई, मरियाडोह, टीकामोड़, मंगरोल, बावड़ीखेड़ा, रतनपुर, झाली, नवलगांव और सेवनिया समेत कई गांव शामिल हैं. इसके अलावा लाडकुई, सुनेड़, सिंहपुर, कोसमी, संकोटा, रफीकगंज, कुरी नयापुरा, पांगरी और बसंतपुर जैसे गांवों में भी पानी की सप्लाई प्रभावित रहने की संभावना है. गर्मी और उमस के इस मौसम में अचानक जलापूर्ति रुकने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है.
किन-किन गांवों में समस्या
योजना से जुड़े अन्य गांवों में मेलाबाई, घुटवानी, पिपलानी, फुंदकी, इटावा खुर्द, डोगलापानी, बेड़ापानी, किशनपुर, हमीदगंज, बोरखेड़ा कुराड़ और जाट मुहाई भी शामिल हैं. इन गांवों के लोगों को एक दिन के लिए पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का दूसरा बड़ा स्रोत सीमित होने के कारण जलापूर्ति बाधित होने पर रोजमर्रा के काम प्रभावित हो जाते हैं. ऐसे में विभाग से जल्द मरम्मत की उम्मीद की जा रही है.
टूटी पाइपलाइन की मरम्मत
पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है. विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर टूटी पाइपलाइन की मरम्मत में जुट गई है. अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि काम तेजी से पूरा किया जाए ताकि जल्द से जल्द जलापूर्ति सामान्य हो सके. विभाग ने प्रभावित गांवों के लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि मरम्मत कार्य पूरा होने तक पानी का उपयोग सोच-समझकर करें. उम्मीद जताई जा रही है कि सुधार कार्य पूरा होने के बाद सप्लाई फिर से बहाल कर दी जाएगी.
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