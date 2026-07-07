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सीहोर में मेन पाइपलाइन टूटी, 31 गांवों की पेयजल सप्लाई बाधित, युद्धस्तर पर काम जारी

Sehore News: सीहोर जिले की मरदानपुर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना की मुख्य पाइपलाइन भेसान-सिराली के बीच खुदाई के दौरान टूट गई. इसके चलते 8 जुलाई को 31 गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी. विभाग ने मरम्मत कार्य शुरू कर नागरिकों से पानी बचाकर उपयोग करने की अपील की है.

Written ByManish kushawah
Published: Jul 07, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:16 PM IST
सीहोर में मेन पाइपलाइन टूटी, 31 गांवों की पेयजल सप्लाई बाधित, युद्धस्तर पर काम जारी
Image Credit: Mardanpur Water NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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