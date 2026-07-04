/सीहोर में 5 साल की मासूम पर टूट पड़े 4-5 आवारा कुत्ते, बच्ची की चीख सुन दौड़े लोग, नोंच-नोंचकर लेने वाले थे जान!

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मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा शहर में आवारा कुत्तों का खतरा लगातार बढ़ रहा है. हाल ही की एक घटना में चार-पांच आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक पांच साल की बच्ची पर हमला कर दिया. इस हमले से इलाके में हड़कंप मच गया. बच्ची की चीखें सुनकर आस-पास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुत्तों को भगाया और बच्ची की जान बचाई. अगर लोगों ने समय रहते दखल न दिया होता, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था.
CCTV में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना
यह पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. इस फुटेज के सामने आने से लोगों में घबराहट और गुस्सा फैल गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.
बच्ची की चीख सुन दौड़े लोग
कुत्तों ने मासूम बच्ची को घेर लिया, उसे जमीन पर गिरा दिया और बुरी तरह नोचने-काटने लगे. अचानक हुए इस हमले से डरकर बच्ची जोर-जोर से चिल्लाने और रोने लगी. उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी और वहां से गुजरने वाले लोग बिना एक पल भी बर्बाद किए तुरंत वहां पहुंचे. तेजी से काम करते हुए, उन्होंने पत्थर और डंडों का इस्तेमाल करके कुत्तों को भगाया और लड़की को उनकी पकड़ से सुरक्षित बचा लिया.
लोगों में काफी आक्रोश
इस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है. आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है. नागरिकों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, स्कूली बच्चों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए.
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