Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसीहोर

MP में मंत्री का विवादित बयान, जानिए क्यों कही लाड़ली योजना से नाम काटने की बात

Ladli Behna Yojana Controversy: मध्य प्रदेश में एक सीनियर मंत्री का विवादित बयान सामने आया है, उन्होंने सीहोर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा कहा जो एमपी में चर्चा में बना हुआ है.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 06, 2026, 09:59 AM IST
मंत्री का विवादित बयान
MP Karan Singh on Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का एक बयान फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके चलते राजनीतिक गर्माहट भी बढ़ती जा रही है. उन्होंने सीहोर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना के फायदे गिनाते हुए यह बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि अगर लाडली बहन सरकारी कार्यक्रम में नहीं आई तो नाम कट जाएगा. जिसके बाद उनका यह बयान चर्चा में बना हुआ है. इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए हैं. 

करण सिंह वर्मा का बयान 

दरअसल, गुरुवार को सीहोर जिले की इछावर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले धामंदा गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मंत्री करण सिंह वर्मा लाड़ली बहना योजना के फायदे गिनवा रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा 'जो लाड़ली बहनें सरकारी कार्यक्रम में नहीं आ रही हैं, उनका नाम कट जाएगा. मंत्री ने स्थानीय सीईओ को भी निर्देश दिए कि सभी लाड़ली बहनों को बुलाया जाए. उन्होंने कहा कि धामंदा गांव में ही 894 लाड़ली बहनों हर महीने 1500 रुपए की योजना की किस्त मिलती है, लेकिन कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी कम है.'

कांग्रेस पर साधा निशाना 

इस दौरान मंत्री करण सिंह वर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा 'कांग्रेस शासन में बहनों को पैसा मिलता था क्या ?, लेकिन हमारी सरकार पूरा ध्यान रख रही है.' जिसके बाद मंत्री के यह ताजा बयान सुर्खियों में बने हुए हैं. वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में मंत्री करण सिंह वर्मा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. जिस पर एमपी में जमकर सियासत हो रही है. 

बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब मंत्री करण सिंह वर्मा का बयान चर्चा में आया है. वहीं पहले भी अपने कई बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं. करण सिंह वर्मा सीहोर जिले की इच्छावर विधानसभा सीट से विधायक हैं और वह सीनियर मंत्री हैं. 

भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट

