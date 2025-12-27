MP पुलिस की खुली गुंडागर्दी, ZEE NEWS रिपोर्टर को कवरेज करने से रोका, धक्का-मुक्की की, कैमरामैन से कैमरा छीना

Sehore Breaking News-मध्यप्रदेश पुलिस की खुली गुंडागर्दी देखने को मिली है. सीहोर के आष्टा में जी न्यूज को कवरेज करने से रोका गया है. मध्यप्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी और बदतमीजी सामने आई है. पुलिस ने जी न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामेन के साथ बदतमीजी की है. जी न्यूज के कैमरामैन से कैमरा छीना गया है. रिपोर्टर के साथ बहस की और उन्हें कवरेज करने से रोका गया. आष्टा थाना टीआई गिरीश दुबे ने यह कृत्य किया है.

सच्चाई दिखाने से पुलिस ने रोका

आष्टा में कवरेज करने पहुंची जी न्यूज की टीम को पुलिस ने खुलेआम रोका, बदतमीजी की और धक्का-मुक्की तक की. रिपोर्टर प्रमोद शर्मा का आरोप है कि जब वह मौके पर सच्चाई दिखा रहे थे, तभी आष्टा थाना प्रभारी गिरीश दुबे और अन्य पुलिसकर्मियों ने गुस्से में आकर उनसे बहस शुरू कर दी. पुलिस ने रिपोर्टर को कवरेज करने से रोका और जी न्यूज के कैमरामेन रजत दुबे से कैमरा छीन लिया गया.

पत्थरबाजी मामले में रिपोर्टिंग करने गई टीम

रिपोर्टर प्रमोद शर्मा ने बताया कि आष्टा में पहले जय श्री राम के नारे लगाने वाले करणी सैनिकों पर पत्थरबाजी हुई थी, जिसे लेकर इलाके में तनाव था. इसी मामले में वह ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे. स्थानीय लोग जब अपनी बात कैमरे पर रख रहे थे, तभी अचानक पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी. जब जी न्यूज की टीम ने यह सब कैमरे में कैद किया, तो पुलिस को मिर्ची लग गई. पुलिसकर्मियों ने कैमरामैन रजत दुबे से कैमरा छीन लिया और रिपोर्ट के साथ धक्का-मुक्की की. कैमरे में कैद सच्चाई को पुलिस ने दबाने की पूरी कोशिश की.

Add Zee News as a Preferred Source

अपराधियों की तरह पुलिस ले गई थाने

जी न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन को उस वाहन में बैठाया गया, जिसमें आमतौर पर अपराधियों को थाने लाया जाता है. प्रमोद शर्मा का कहना है कि उन्हें करीब एक घंटे तक थाने में बैठाकर रखा गया. उन्होंने बार-बार अपनी पहचान बताई, आईडी कार्ड दिखाया और कहा कि वे जी न्यूज से जुड़े पत्रकार हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी. उन्होंने बताया कि कुछ पुलिस अधिकारी उन्हें जानते-पहचानते थे, फिर भी थाना प्रभारी के सामने कोई कुछ नहीं कर पाया.

गुंडों की तरह पुलिस ने किया सलूक

रिपोर्टर प्रमोद शर्मा ने बताया कि उन्होंने देश-विदेश में संवेदनशील इलाकों में रिपोर्टिंग की है, लेकिन ऐसा सलूक कहीं नहीं देखा. उनका कहना है कि बांग्लादेश जैसे हालातों में भी पत्रकारों से कैमरा नहीं छीना गया, लेकिन मध्यप्रदेश में पुलिस खुद गुंडे की तरह पेश आ रही है. पुलिस ने कैमरा छीन लिया और कुछ घंटों के बाद कैमरा वापस लौटाया. कैमरे में पुलिस की मारपीट और बदतमीजी की फुटेज थी, जिसे छिपाने के लिए कैमरा जब्त किया गया. पुलिस ने जब कैमरा वापस लौटाया तो उसमें से सारे फुटेज डिलीट कर दिए गए.

सांसद ने कहा संज्ञान लेंगे

इस घटना को लेकर सीधी सांसद से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्र में थे, जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम थी. वे गरीबों के बीच कंबल बांटने गए थे, उन्हें घटनाक्रम की पूरी जानकारी नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि मैं इस विषय में तत्कालिक रूप से पता लगाऊंगा और जैसा भी होगा निश्चित तौर से हमारी सरकार डॉक्टर मोहन जी की सरकार मध्यप्रदेश में है और पत्रकारों के बीच के साथ कोई अन्याय हुआ होगा, तो हमारी सरकार उसका संज्ञान लेगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!