सीहोर में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला, बिलखती मां ने बयां किया दर्द

Sehore News: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पारिवारिक रिश्तों की पवित्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर के गंज इलाके की कोली बस्ती में गुस्से में आकर एक बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी बेटे को शुक्रवार रात ही गिरफ्तार कर लिया.

मामूली विवाद में बेटे ने ली पिता की जान

रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक सुभाष शाक्य और उनके बेटे सोनू के बीच एक मामूली बात पर कहा-सुनी हो गई थी. यह विवाद इतना बढ़ गया कि सोनू ने गुस्से में आकर अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया. उसने अपने पिता को इतनी बुरी तरह मारा कि हमले के बाद सुभाष ज़मीन पर गिर पड़े और उनके शरीर से तेज़ी से खून बहने लगा. शोर-शराबा सुनकर आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम तुरंत हरकत में आ गई. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम ने उसी रात इलाके को घेर लिया और आरोपी बेटे सोनू को गिरफ्तार कर लिया. घायल पिता को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह घटना समाज में बढ़ती आक्रामकता और गिरते नैतिक मूल्यों का एक परेशान करने वाला उदाहरण है, जिसने पूरे सीहोर शहर को गहरे सदमे में डाल दिया है.

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बिलखती मां ने बयां किया दर्द

इस बीच, मृतक की पत्नी कृष्णा बाई ने रोते हुए बताया कि उनका बेटा लंबे समय से परिवार को परेशान कर रहा था. वह लगभग दस वर्षों से घर में कलह पैदा कर रहा था और लगातार झगड़े करता रहता था, जिससे वे सभी लोग काफी परेशान हो गए थे.

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