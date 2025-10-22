MP के इस गांव में हनुमान जी जज, सांप की आत्मा देती है बयान; 100 साल से जारी है ये अनोखी पेशी

Naag peshi Sehore: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के लसूडिया परिहार गांव में दीपावली के दूसरे दिन एक अनोखी और रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है, जिसे 'नागराज की अदालत' कहा जाता है. लगभग 100 वर्षों से चली आ रही इस प्रथा में हनुमान जी को न्यायाधीश माना जाता है और सांप की आत्माएं पेशी पर आती हैं. गांव का एक त्यागी परिवार वर्षों से विशेष मंत्रों द्वारा सर्पदंश का इलाज करता है, जो सालभर चलता रहता है लेकिन उसकी 'पेशी' केवल दीपावली के अगले दिन ही लगती है.

हनुमान जी के सामने पेशी पर आते हैं सांप!

दरअसल, सीहोर ज़िले के लसूड़िया परिहार गांव में दिवाली के दूसरे दिन एक रहस्यमयी और धार्मिक परंपरा निभाई जाती है, जिसे नागराज की अदालत कहते हैं. यह परंपरा करीब 100 सालों से चली आ रही है, जहां सांप के काटने से पीड़ित व्यक्ति हनुमानजी को अपना जज मानकर मंदिर में हाजिरी लगाता है. कहा जाता है कि इस दिन मंदिर में कंडी की रहस्यमयी धुन बजाई जाती है, और फिर सांप की आत्मा पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है. पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ बदल जाती है, और वह कहने लगता है, "मैं वही सांप हूं जिसने इसे काटा था. इसने मेरे ऊपर पैर रखा था. मैंने गुस्से में काटा था." फिर, सांप की आत्मा से हनुमानजी के सामने वादा करवाया जाता है कि वह दोबारा नहीं काटेगी.

100 सालों से चली आ रही परंपरा

हर साल बड़ी संख्या में भक्त और जिज्ञासु लोग इस चमत्कारी नज़ारे को देखने आते हैं. भले ही यह परंपरा वैज्ञानिक नज़रिए से रहस्यमयी लगे, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था इसे एक अद्भुत और दिव्य अनुभव मानती है. यह आयोजन आज भी गांव की पहचान और आध्यात्मिक आकर्षण बना हुआ है. खास बात यह है कि जिन लोगों का पहले सांप के काटने का इलाज हो चुका है, वे उस दिन फिर से पेशी में आते हैं. इस गांव में सांपों की अदालत की परंपरा लगभग 100 सालों से चली आ रही है. यहां साल भर इलाज होता है, लेकिन पेशी सिर्फ़ दिवाली के दूसरे दिन होती है. यह दिन भगवान हनुमान को समर्पित है, जब नागराज अपने किए का कारण बताते हैं. (रिपोर्ट- दिनेश नागर)