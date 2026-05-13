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MP से जुड़े NEET पेपर लीक के तार, इस कॉलेज का छात्र रहा है आरोपी शुभम खैरनार

Shubham Khairnar mp connection:  नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार का कनेक्शन मध्यप्रदेश के सीहोर से जुड़ा है.  शुभम खैरनार ने  श्री सत्यसाई  यूनिवरसिटी में बीएएमएस में एडमिशन लिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि वह कभी कॉलेज नहीं पहुंचा.

 

Written By  Dinesh Nagar|Edited By: Pooja|Last Updated: May 13, 2026, 02:12 PM IST
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MP से जुड़े NEET पेपर लीक के तार, इस कॉलेज का छात्र रहा है आरोपी शुभम खैरनार

Shubham Khairnar mp connection: नीट पेपर लीक मामले में उस समय यू टर्न आ गया, जबकि राजस्थान पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी बनाए गए शुभम खैरनार के तार मध्य प्रदेश के सीहोर से जुड़ते दिखे. जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं कि उसे नीट पेपर आखिर कहां से मिला. आरोप है कि शुभम ने टेलीग्राम ऐप के जरिए पेपर खरीदा और बाद में उसे हरियाणा में बेच दिया. वह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले एक निजी विश्वविद्यालय का छात्रा बताया जा रहा है.   

दरअसल राजस्थान पुलिस को आरोपी डॉ. शुभम खैरनार को महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जब आरोपी की कुंडली खंगाली तो पता चला कि शुभम खैरनार सीहोर के पचामा स्थित श्री सत्यसाई  यूनिवरसिटी में आयुर्वेद चिकित्सा विभाग के अंतर्गत बीएएमएस का छात्र रहा है.

शुभम ने 2021 में लिया था एडमिशन 
बताया जा रहा है कि सीहोर के पचामा स्थित श्री सत्यसाई  यूनिवरसिटी में  शुभम ने 2021 में एडमिशन लिया था. ऐसे में NEET पेपर लीक के तार सीहोर से भी जुड़ सकते हैं. फिलहाल इस मामले में सीहोर से कोई और जानकारी सामने नहीं आई है. इस मामले में श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के कुलपति मुकेश तिवारी ने बताया कि शुभम ने वर्ष 2021 में आयुर्वेद चिकित्सा पाठयक्रम बीएमएमएस में प्रवेश लिया था. जिसके बाद वह कभी कॉलेज नहीं आया. इतना हा नहीं, वह किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ और न ही किसी अन्य गतिविधि में उसकी कोई भूमिका रही.

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नासिक के इस गांव का रहने वाला है शुभम
जांच एजेंसियां ​​शुभम से पूछताछ कर रही हैं. वह मूल रूप से महाराष्ट्र के नासिक जिले की नंदगांव तालुका का रहने वाला है. उसके पिता मधुकर खैरनार भी पेशे से डॉक्टर हैं. बता दें कि NEET परीक्षा रद्द होने से पूरे देश भर में 22 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं. वहीं मध्य प्रदेश में इसका असर 120000 छात्रों पर पड़ेगा, जिन्होंने इस बार NEET परीक्षा दी थी.

ये भी पढ़ें : NEET-UG परीक्षा रद्द होने से एमपी के 1.20 लाख छात्रों का भविष्य अधर में, भारी आक्रोश, सड़कों पर उतरी NSUI

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