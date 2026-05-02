न लाइफ जैकेट, न गोताखोर...राम भरोसे नदी पार कर रहे ग्रामीण, जबलपुर हादसे के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

Sehore News: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित बाबरी घाट पर सुरक्षा में बड़ी चूक का एक मामला सामने आया है. जबलपुर के बरगी बांध में हाल ही में हुई नाव दुर्घटना से सबक सीखने के बजाय, यहां का स्थानीय प्रशासन और नाव संचालक सुरक्षा मानकों की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं. नाव के ठेकेदार यात्रियों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं. नावों में उनकी क्षमता से ज्यादा लोग तो बिठाए ही जा रहे हैं, साथ अवैध रूप से ट्रैक्टर, कार और मोटरसाइकिलें लादकर नदी पार कराई जा रही है.

सीहोर के बाबरी घाट पर खतरा कायम

दरअसल, बाबरी घाट पर चलने वाली नावों पर उनकी निर्धारित क्षमता से कहीं ज्यादा वजन लादा जा रहा है. यात्रियों के अलावा ट्रैक्टर और कारों जैसे भारी वाहन भी अवैध रूप से नावों पर लादे जा रहे हैं, जो नावों का संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण बन सकती है. मोटर वाली नावों के लिए निर्धारित अनिवार्य मानक जैसे कि जैसे क्षमता का स्पष्ट अंकन और अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता, यहां सिरे से गायब हैं.

लाइफ जैकेट या लाइफ बॉय उपलब्ध नहीं

सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि आपात स्थिति में जान बचाने के लिए नावों पर एक भी लाइफ जैकेट या लाइफबॉय उपलब्ध नहीं है. घाट पर किसी भी तरह के गोताखोर या आपातकालीन बचाव कर्मी तैनात नहीं किए गए हैं. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ठेकेदार केवल मुनाफे की होड़ में लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है, जबकि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है. यदि इन ओवरलोडेड नावों पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाया गया और सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित नहीं किया गया, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि बाबरी घाट पर जल-संबंधी कोई भयानक घटना घटित हो सकती है.

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जबलपुर हादसे के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

नियमों के अनुसार नाव की क्षमता स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए, और मोटर वाली नावों पर अग्निशामक यंत्र का होना अनिवार्य है. लेकिन बाबरी घाट पर ये नियम केवल कागजों तक ही सीमित हैं. न तो घाट पर कोई सूचना पट्ट लगा है, और न ही आपात स्थिति के लिए वहां गोताखोर तैनात हैं. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रशासन किसी बड़ी त्रासदी के होने का इंतजार कर रहा है.

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