रेलवे ओवरब्रिज पर हंगामा! सर्विस रोड की मांग को लेकर सड़क जाम, फिर अधिकारियों के लिए किया हवन

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Sehore Protest News: सीहोर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के दोनों ओर फैली कीचड़, गंदगी और सर्विस रोड नहीं बनने से नाराज रहवासियों का गुस्सा रविवार को सड़क पर दिखाई दिया. लोगों ने ब्रिज के पास सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण तो पूरा कर दिया गया, लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक सर्विस रोड का निर्माण नहीं किया गया. बारिश के मौसम में हालात और बिगड़ गए हैं, जिससे क्षेत्र में आवागमन करना मुश्किल हो गया है.
सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कराया. हालांकि, इसके बाद भी लोगों का विरोध थमा नहीं. प्रदर्शनकारी सड़क किनारे बैठ गए और ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की कामना के साथ हवन शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के कारण पूरे क्षेत्र में कीचड़ और जलभराव की स्थिति बन गई है. इससे रोजाना लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना हुआ है.
यातायात व्यवस्था सुचारु हो
प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से सर्विस रोड की मांग की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. उनका कहना है कि रेलवे ओवरब्रिज बनने के बाद क्षेत्र के कई हिस्सों में पहुंचना मुश्किल हो गया है. कीचड़ और जलभराव के कारण वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जल्द से जल्द सर्विस रोड का निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सुचारु हो सके.
तहसीलदार ने सुनीं समस्याएं
मौके पर पहुंचे तहसीलदार अमित सिंह ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने बताया कि ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है और दो दिन के भीतर सर्विस रोड का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. तहसीलदार के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया. इस दौरान विधायक सुदेश राय भी मौके पर पहुंचे और ब्रिज कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई. मौके का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विधायक थाना प्रभारी कोतवाली से यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ब्रिज का काम रोककर संबंधित वाहनों की चाबियां जब्त कर ली जाएं और सबसे पहले सर्विस रोड का निर्माण कराया जाए.
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