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रेलवे ओवरब्रिज पर हंगामा! सर्विस रोड की मांग को लेकर सड़क जाम, फिर अधिकारियों के लिए किया हवन

Sehore News: सीहोर में रेलवे ओवरब्रिज के पास सर्विस रोड नहीं बनने और जलभराव-कीचड़ से परेशान रहवासियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. बाद में अधिकारियों की 'सद्बुद्धि' के लिए हवन किया. तहसीलदार के दो दिन में काम शुरू कराने के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ.

Written ByDinesh Nagar
Published: Jul 05, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:45 PM IST
रेलवे ओवरब्रिज पर हंगामा! सर्विस रोड की मांग को लेकर सड़क जाम, फिर अधिकारियों के लिए किया हवन
Image Credit: Sehore Protest NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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दिनेश नागर, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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