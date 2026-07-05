रेलवे ओवरब्रिज पर हंगामा! सर्विस रोड की मांग को लेकर सड़क जाम, फिर अधिकारियों के लिए किया हवन

तहसीलदार ने सुनीं समस्याएं

मौके पर पहुंचे तहसीलदार अमित सिंह ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने बताया कि ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है और दो दिन के भीतर सर्विस रोड का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. तहसीलदार के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया. इस दौरान विधायक सुदेश राय भी मौके पर पहुंचे और ब्रिज कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई. मौके का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विधायक थाना प्रभारी कोतवाली से यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ब्रिज का काम रोककर संबंधित वाहनों की चाबियां जब्त कर ली जाएं और सबसे पहले सर्विस रोड का निर्माण कराया जाए.