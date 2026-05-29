'मेरे जाने पर रोना मत...'दादाजी के आखिरी शब्दों का रखा मान, ढोल-डीजे की धुन पर दी अंतिम विदाई

Sehore Unique Funeral-मध्यप्रदेश के सीहोर जिले से एक ऐसी अनोकी और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. आमतौर पर किसी के निधन के बाद जहां घर और गांव में मातम पसर जाता है, वहीं इछावर क्षेत्र के दीवाडिया गांव में 100 वर्षीय बुजुर्ग गोविंद सिंह वर्मा को ढोल-ताशों, फूलों और डीजे की धुनों के बीच विदाई दी गई. यह सब किसी उत्सव की तरह इसलिए किया गया ताकि बुजुर्ग की आखिरी इच्छा को पूरे सम्मान के साथ पूरा किया जा सके.

मेरे जाने पर रोता मत...

परिजनों के अनुसार, 100 साल से ज्यादा का लंबा और खुशहाल जीवन जीने वाले गोविंद सिंह वर्मा अक्सर अपने बेटों से एक बात कहा करते थे. उनका कहा था कि जब भी उनका अंतिम समय आए, तो घर में कोई रोना-धोन न करे. उनकी दिली इच्छा थी कि उनकी अंतिम यात्रा दुखी होकर नहीं, बल्कि खुशी और पूरे सम्मान के साथ उत्सव की तरह निकाली जाए. पिता के निधन के बाद उनके बेटों, बाबूलाल वर्मा और बद्री प्रसाद वर्मा, ने पिता के इन्हीं शब्दों को अपना कर्तव्य माना. उन्होंने अपने आंसुओं को रोककर पिता की अंतिम इच्छा का मान रखा और अंतिम यात्रा में ढोल-नगाड़ों और डील का इंतजाम किया.

नम आंखों से विदा हुए 'दादाजी'

जब गांव की गलियों से यह अनोखी शवयात्रा निकली, तो वहां का नजारा बेहद भावुक करने वाला था. एक तरफ डीजे और ढोल की आवाज गूंज रही थी, तो दूसरी तरफ अपने प्रिय दादाजी को अंतिम विदाई देने के लिए परिजनों और ग्रामीणों की आंखें नम थीं. फूलों से सजी अर्थी पर लोग लगातार पुष्पवर्षा कर रहे थे.

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उत्सव और सम्मान के साथ हुई विदाई

गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने पहली बार किसी बुजुर्ग को इस तरह उत्सव और सम्मान के साथ विदा होते देखा है. गांव वालों ने कहा कि दादाजी ने जीवनभर सबको सिर्फ खुशियां और प्यार दिया, साथ ही परिवार को संस्कार और एकजुटता का पाठ पढ़ाया, इसलिए उनकी विदाई भी इतनी यादगार होनी चाहिए थी. वहीं परिवार में शोक का माहौल तो है, लेकिन साथ में इस बात का संतोष भी है कि उन्होंने दादाजी को उनके मनमुताबिक विदाई दी और उनकी आखिरी इच्छा को हमेशा के लिए अमर कर दिया.

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