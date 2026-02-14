सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने आए श्रद्धालु की मौत, पटवारी के CPR के बाद भी नहीं बची जान

Sehore News-सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में चल रहे रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने आए एक बुजुर्ग श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई. जब बुजुर्ग की तबीयत अचानक खराब हुई तो वहां ड्यूटी पर तैनात पटवारी ने उन्हें सीपीआर दिया. तुरंत बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
Trending Photos
Sehore Kubreshwar Dham-मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में स्थित कुबेरेश्वर धाम में इन दिनों रुद्राक्ष महोत्सव की धूम है, जहां देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. लेकिन इसी उत्सव के बीच शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है. महोत्सव में शामिल होने आए उज्जैन जिले के बुजुर्ग श्रद्धालु की सीहोर रेलवे स्टेशन पर अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई. हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासन के कर्मचारी ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन जान नहीं बच पाई.
ट्रेन के इंतजार के दौरान आया हार्ट अटैक
जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान उज्जैन जिले के नागदा निवासी 67 वर्षीय शंकर दास चांदनी के रूप में हुई है. शंकर दास कुबेरेश्वर धाम में चल रहे रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने आए थे. शनिवार शाम करीब 5.30 बजे वे महोत्सव से लौटकर वापस जाने के लिए सीहोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शंकर दार प्लेटफार्म पर खड़े थे, तभी अचानक वे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए.
पटवारी ने दिया सीपीआर
जिस समय शंकर दास जमीन पर गिरे, वहां महोत्सव की ड्यूटी में तैनात एक पटवारी तुरंत मदद के लिए आगे आए. बुजुर्ग की हालत गंभीर देख और धड़कनें रुकती महसूस कर पटवारी ने बिना समय गंवाएं उन्हें सीपीआर देना शुरू किया. काफी देर तक पटवारी और अन्य यात्रियों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर होश में लाने की कोशिश की. सीपीआर देने के बाद उन्हें कुछ राहत महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल ले जाया गया.
अस्पताल में हुई मौत
जिला अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने शंकर दास का इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी स्थिति बिगड़ती गई. उपचार के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों के अनुसार, मौत का प्राथमिक कारण कार्डियक अरेस्ट माना जा रहा है. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक के परिजनों को जानकारी दे दी है. बता दें कि रुद्राक्ष महोत्सव में उमड़ रही भीड़ के कारण सीहोर रेलेव स्टेशन और बस स्टैंडों पर जबरदस्त दबाव है.
यह भी पढ़ें-शिवपुरी में दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या, घात लगाए बैठे थे बदमाश
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!