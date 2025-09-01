बॉलीवुड का 'बमुलिया' गांव, जहां हो रही छोरियां चली गांव शो की शूटिंग, वहां गंदगी और टूटी सड़कें
बॉलीवुड का 'बमुलिया' गांव, जहां हो रही छोरियां चली गांव शो की शूटिंग, वहां गंदगी और टूटी सड़कें

Bamulia Village Film Shooting: सीहोर जिले का बुमलिया गांव पिछले कुछ सालों से खूबसूरत लोकेशन के लिए सुर्खियों में बना हुआ है. आलम यह है कि यहां आए दिन किसी ना किसी मूवी की शूटिंग हो रही है. इसको लेकर खुश होने के बजाय ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:50 AM IST
बॉलीवुड का 'बमुलिया' गांव, जहां हो रही छोरियां चली गांव शो की शूटिंग, वहां गंदगी और टूटी सड़कें

Chooriya Chali Gaon Reality Show Shooting Location: एमपी का सीहोर जिला पिछले कुछ सालों में फिल्म, वेब सीरीज और रियलिटी शो की शूटिंग के लिए एक नया पहचान बनाया है. जिले के कई गांवों की प्राकृतिक सुंदरता फिल्म निर्माताओं को खूब लुभा रही है. इन गावों में सबसे खास गांव है, बमुलिया, जहां- बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस करोड़ों कमा रहे हैं. लेकिन दुख की बात यह है कि यहां आकर फिल्म मेकर तो अपना काम करके चले जा रहे हैं, नाम भी कमा ले रहे हैं. लेकिन गांव की हालत बद से बदतर होती जा रही है.

दरअसल, सीहोर के बुमलियां गांव के खूबसूरत लोकेशन में फिल्म मेकर अपनी मूवी सूट कर करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, लेकिन बुमलिया गांव के हिस्से में एक फुटी कौड़ी तक नहीं आ रही है. इसको लेकर बुमलिया गांव के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. फिल्मों से फायदा होने की बजाय उल्टे गांव को नुकसान ही हो रहा है. जहां फिल्म मेकरों की गाड़ियों से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं. 

'छोरियां चली गांव' शो का शूटिंग
वर्तमान में इस गांव में ज़ी टीवी का लोकप्रिय रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' की शूटिंग हो रही है. यह शो अपनी थीम और बुमलिया गांव के खूबरसूरत लोकेशन के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो से जुड़े सभी लोगों को खूब फायदा हो रहा है. लेकिन इससे गांव के लोगों को खुछ फायदना नहीं हो रहा है. उल्टे शूटिंग की वजह से परेशानियां पैदा हो रही हैं.

फिल्म निर्माताओं की मनमानी 
वहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि फिल्म निर्माता बिना किसी अनुमति के गांव के खेल मैदानों, मंदिरों और सरकारी स्कूलों का इस्तेमाल करते हैं. यही नहीं वो कोई टैक्स भी चुकाते हैं. वहीं, ते. ग्राम पंचायत बमुलिया के सरपंच और सचिव का कहना है कि फिल्म निर्माता ग्राम पंचायत से कोई NOC भी नहीं लेते.  इस बारे में जब उनसे पूछा जाता तो कहते कि मैनें ऊपर से अनुमति ले रखी है.

गांव में फैला रहें कचरा
यही नहीं फिल्म शूटिंग तक तो ठीक था. लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि फिल्म निर्माता शूटिंग के दौरान गांव में भारी वाहनों को लाते हैं. जिससे सड़कों  को भी काफी नुकसान पहुंचाया है. रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गांव की सड़कों पर दौड़ती हैं, जिससे सड़कें टूट गई हैं. वहीं, शूटिंग के बाद यूनिट्स द्वारा फैलाए गए कचरे से भी गांव वाले परेशान हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि शूटिंग के दौरान फिल्म निर्माता  बचा हुआ खाना और प्लास्टिक का कचरा गांव के तालाब में फेंक देते हैं. तालाब में गांव के मवेशी पानी पीते हैं. प्लास्टिक और कचरे की वजह से  मवेशियों की सेहत को खतरा हो रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि फिल्म शूटिंग से गांव को कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, उल्टे गांव के बूनियादी ढांचों को भी नुकसान हो रहा है. 

