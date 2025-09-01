सुर्खियों में BJP के गालीबाज विधायक! प्रदर्शन के दौरान भूले भाषा की मर्यादा, PM की मां को गाली का कर रहे थे विरोध

Sehore News-सीहोर में सोमवार को पीएम मोदी की मां पर राहुल गांधी की यात्रा में की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर विरोध किया गया. प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. इसी झड़प के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सीहोर के भाजपा सुदेश राय मां की गालियां देते नजर आ रहे हैं. कांग्रेस ने यह वीडियो जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा है.
BJP MLA Viral Video-बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां पर गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ है. इसी के विरोध में मध्यप्रदेश के सीहोर में सोमवार को बीजेपी ने प्रदर्शन किया. इसी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यालय के सामने बीजेपी ने राहुल गांधी का पुतला फूंकने की कोशिश की. इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. दोनों के बीच जमकर हाथापाई और धक्का-मुक्की हुई. इसी झड़प के दौरान एक वीडियो सामने आया, जिसमें सीहोर से बीजेपी विधायक मांग की गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं. विधायक के वीडियो को जारी कर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है.
बीजेपी विधायक ने दी मां की गाली
बीजेपी का यह प्रदर्शन पीएम और उनकी मां पर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर था. लेकिन इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायक भाषा की मर्यादा भूल गए और जमकर मां की गालियां दी. भाजपा विधायक सुदेश राय ने मां की गाली का प्रयोग किया. वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झूमा-झटकी करते भी दिखाई दिए.
कांग्रेस ने साधा निशाना
बीजेपी विधायक का वीडियो कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती और इछावर से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. शैलेंद्र पटेल ने लिखा कि भाजपा के दोहरे चरित्र का नजारा साफ दिख रहा है. एक तरफ राहुल गांधी जी के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर पुतला दहन, और दूसरी तरफ उनके ही विधायक सुरेश राय खुलेआम मां-बहन की गालियां बरसाते हुए. सवाल ये है कि जो पार्टी खुद को संस्कार और संस्कृति का ठेकेदार बताती है, वो अपने विधायक की इस शर्मनाक हरकत पर कब कार्रवाई करेगी? क्या भाजपा अब अपने विधायक का पुतला दहन करेगी या इस गालीबाज को संरक्षण देगी? जनता सब देख रही है, भाजपा के दोहरापन, खोखले नैतिकता पाठ और गालीबाज नेताओं की असलियत उजागर हो चुकी है. भाजपा की कथनी-करनी का फर्क अब और छुपने वाला नहीं है.
बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत
इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी नेताओं ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा ने आरोप लगाया कि यह बीजेपी महिला मोर्चा का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर कार्यक्रम में व्यवधान डाला. महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की.
कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुंचे थाने
कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती भी थाने पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने दूसरी बार कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया और हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी व प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. कांग्रेस नेताओं के साथ गाली-गलौज की गई और कार्यालय को जलाने की धमकी भी दी गई, जिसका वीडियो और फोटो सार्वजनिक हैं. पुलिस को तीन दिन का समय दिया गया है. अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेसजन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे.
