सुर्खियों में BJP के गालीबाज विधायक! प्रदर्शन के दौरान भूले भाषा की मर्यादा, PM की मां को गाली का कर रहे थे विरोध
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2905304
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

सुर्खियों में BJP के गालीबाज विधायक! प्रदर्शन के दौरान भूले भाषा की मर्यादा, PM की मां को गाली का कर रहे थे विरोध

Sehore News-सीहोर में सोमवार को पीएम मोदी की मां पर राहुल गांधी की यात्रा में की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर विरोध किया गया. प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. इसी झड़प के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सीहोर के भाजपा सुदेश राय मां की गालियां देते नजर आ रहे हैं. कांग्रेस ने यह वीडियो जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 01, 2025, 09:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुर्खियों में BJP के गालीबाज विधायक! प्रदर्शन के दौरान भूले भाषा की मर्यादा, PM की मां को गाली का कर रहे थे विरोध

BJP MLA Viral Video-बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां पर गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ है. इसी के विरोध में मध्यप्रदेश के सीहोर में सोमवार को बीजेपी ने प्रदर्शन किया. इसी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यालय के सामने बीजेपी ने राहुल गांधी का पुतला फूंकने की कोशिश की. इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. दोनों के बीच जमकर हाथापाई और धक्का-मुक्की हुई. इसी झड़प के दौरान एक वीडियो सामने आया, जिसमें सीहोर से बीजेपी विधायक मांग की गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं. विधायक के वीडियो को जारी कर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है. 

बीजेपी विधायक ने दी मां की गाली
बीजेपी का यह प्रदर्शन पीएम और उनकी मां पर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर था. लेकिन इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायक भाषा की मर्यादा भूल गए और जमकर मां की गालियां दी. भाजपा विधायक सुदेश राय ने मां की गाली का प्रयोग किया. वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झूमा-झटकी करते भी दिखाई दिए.

कांग्रेस ने साधा निशाना
बीजेपी विधायक का वीडियो कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती और इछावर से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. शैलेंद्र पटेल ने लिखा कि भाजपा के दोहरे चरित्र का नजारा साफ दिख रहा है. एक तरफ राहुल गांधी जी के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर पुतला दहन, और दूसरी तरफ उनके ही विधायक सुरेश राय खुलेआम मां-बहन की गालियां बरसाते हुए. सवाल ये है कि जो पार्टी खुद को संस्कार और संस्कृति का ठेकेदार बताती है, वो अपने विधायक की इस शर्मनाक हरकत पर कब कार्रवाई करेगी? क्या भाजपा अब अपने विधायक का पुतला दहन करेगी या इस गालीबाज को संरक्षण देगी? जनता सब देख रही है, भाजपा के दोहरापन, खोखले नैतिकता पाठ और गालीबाज नेताओं की असलियत उजागर हो चुकी है. भाजपा की कथनी-करनी का फर्क अब और छुपने वाला नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत 
इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी नेताओं ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा ने आरोप लगाया कि यह बीजेपी महिला मोर्चा का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर कार्यक्रम में व्यवधान डाला. महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की. 

कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुंचे थाने
कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती भी थाने पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने दूसरी बार कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया और हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी व प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. कांग्रेस नेताओं के साथ गाली-गलौज की गई और कार्यालय को जलाने की धमकी भी दी गई, जिसका वीडियो और फोटो सार्वजनिक हैं. पुलिस को तीन दिन का समय दिया गया है. अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेसजन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे.

यह भी पढ़ें-महाकाल के गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री पर HC का बड़ा फैसला, बताया- कौन तय करेगा दर्शन को लेकर नियम

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Sehore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newssehore newsbjp mla sudesh rai

Trending news

chhattisgarh news
Chhattisgarh News: गाय के लिए युवक ने काट दी अपनी उंगली,साय सरकार से की ये बड़ी मांग
ujjain news
महाकाल के गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री पर HC का फैसला, बताया- कौन तय करेगा नियम
indore news
इंदौर के बिजनेसमैन भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड केस में नया अपडेट, कौन हैं इति तिवारी
Kisan samachar
किसान भाई के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र ने छत्तीसगढ़ को दिया 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया
indore news
इंदौर के अस्पताल में मासूमों पर चूहों का कहर, NICU में दो नवजातों के हाथ कुतरे
Ujjain
सोने के गहने, नोट गिनने की मशीन, बही-खाता और लैपटॉप के साथ बैठे गणेश जी,हर कोई हैरान
Mohan Yadav
निखरेगा अजब-गजब MP, टूरिज्म में होगा 3500 करोड़ रुपये का निवेश; खिंचे चले आएंगे आप
crime news
बाइक की पूजा कराने गया पुजारी, मंदिर से निकलते ही शुरू हुआ खूनी खेल, कांप उठा गांव
mp news
'गन्स ऑफ रामगढ़' का खुलासा, टीकमगढ़ में चल रही थी खानदानी हथियार फैक्ट्री
Bhopal Metro
अंतिम चरण में भोपाल मेट्रो का काम, अक्टूबर से मिलेगा सफर का मजा, आ गई 'OK' रिपोर्ट
;