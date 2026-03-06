परीक्षा देने जा रहे भाई-बहन का बेरहमी से कत्ल, सगे ताऊ ने लाठियों से पीट-पीटकर की हत्या, हुआ फरार

Brother Sister Murder News-मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के धर्मपुरी गांव में शुक्रवार सुबह एक रूहानी और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां अपने हाथों में परीक्षा में एडमिट कार्ड को लेकर परीक्षा केंद्र जा रहे सगे भाई-बहन की उनके ही ताऊ ने बेरहमी से हत्या कर दी. पुराने पारिवारिक विवाद के चलते ताऊ ने दोनों भाई-बहनों पर हमला कर हत्या की है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

परीक्षा देने जा रहे भाई-बहन

मृतक भाई-बहन, 20 वर्षीय शीतल और 18 वर्षीय कुलदीप, अपने उज्ज्वल भविष्य का सपना लिए सुबह जल्दी घर से परीक्षा देने निकले थे. परिवार के अनुसार, उनके ताऊ हरिसिंह मालवीय ने पहले से ही रास्ते में दोनों का घात लगाकर इंतजार किया और जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमला इतना जबरदस्त था कि दोनों भाई-बहनों को संभलने का मौका भी नहीं मिला.

साजिश के तहत की हत्या

बच्चों के पिता जगदीश मालवीय ने रोते हुए बताया कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने पारिवारिक विवाद के कारण उनके भाई ने यह कदम उठाया. पिता ने कहा उसे पता था कि दोनों आज परीक्षा देने जाने वाले हैं, इसलिए वह सुबह से ही रास्ते पर बैठा था. उसने मेरे घर का चिराग बुझा दिया.

मौके पर ही तोड़ा दम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमला इतना भयानक था कि शीतल और कुलदीप के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. दोनों सड़क पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़े और मदद पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. इस दोहरे हत्याकांड के बाद धर्मपुरी गांव में आक्रोश और शोक फैल गया. सूचना मिलते ही एसडीओपी दामोदार गुप्ता और सिद्दीकगंज थाना प्रभारी राजू सिंह बघेल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. संवेदनशीलता के चलते गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

एडिशनल एसपी सुनीता रावत ने बताया कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी चाच हरि सिंह मालवीय की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

