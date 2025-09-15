 मतांतरण के आरोपी जब्बार खान पर बड़ा एक्शन, सीहोर में ढहाई गई अवैध तीन मंजिला आलीशन कोठी
मतांतरण के आरोपी जब्बार खान पर बड़ा एक्शन, सीहोर में ढहाई गई अवैध तीन मंजिला आलीशन कोठी

Sehore Conversion Case: सीहोर में धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के घर की तीसरी मंजिल को नगर पालिका ने अवैध निर्माण होने के कारण पुलिस और राजस्व अमले की मौजूदगी में तोड़ दिया. आरोपी को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अनुमति नहीं दिखाई गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 15, 2025, 01:48 PM IST
मतांतरण के आरोपी जब्बार खान पर बड़ा एक्शन
मतांतरण के आरोपी जब्बार खान पर बड़ा एक्शन

Jabbar Khan House Demolition: मध्य प्रदेश में इन दिनों अपराधियों के खिलाफ मोहन सरकार लगातार एक्शन ले रही हैं. वहीं सीहोर जिले में मतांतरण के आरोपी का घर ध्वस्त कर दिया गया है. बता दें कि सीहोर नगर पालिका क्षेत्र में पहली बार धर्मांतरण के आरोपित के घर पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मुख्य आरोपी जब्बार खान के मकान में सोमवार को नगर पालिका ने पुलिस और राजस्व अमले के साथ मिलकर अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की. पोकलेन मशीन से मकान की तीसरी मंजिल को ध्वस्त किया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, नगर पालिका पहले ही मतातंरण के आरोपी जब्बार खान को नोटिस भेज चुकी थी कि वह अपने भवन का निर्माण अनुमति पत्र दिखाए. 15 दिन की मोहलत समाप्त होने के बाद भी अनुमति नहीं दिखाई गई, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई. जांच में सामने आया कि यह भूखंड मूलतः अशोक डाबी के नाम पर था, जिसे 2018 में जब्बार खान ने खरीदा था. आरोप है कि उसने बिना अनुमति ऊपरी मंजिल बनाकर धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही थी. 

मकान में अवैध गतिविधियां
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी मकान में हाल ही तक ईसाई धर्म की प्रार्थना और धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही थीं. मौके पर नगर पालिका का अमला बुलडोजर के साथ पहुंचा और बाहरी पुलिस बल भी मौजूद रहा. प्रशासन ने साफ किया कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी. (रिपोर्टः दिनेश नागर/ सीहोर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सीहोर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

