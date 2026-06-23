लड़की बनकर की दोस्ती, डेढ़ साल में 17 लाख की ठगी, आरोपी के पास से iPhone और कैश बरामद

11 लाख रुपए का माल बरामद

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 लाख रुपए नकद, बैंक खाते में जमा 2 लाख 15 हजार रुपए फ्रीज कराए हैं. वहीं ठगी की रकम से खरीदा गया आईफोन 17 प्रो और एक अन्य मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है. कुल मिलाकर करीब 11 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है.पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है और शेष राशि के संबंध में पूछताछ जारी है.