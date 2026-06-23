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लड़की बनकर की दोस्ती, डेढ़ साल में 17 लाख की ठगी, आरोपी के पास से iPhone और कैश बरामद

Sehore News-सीहोर में एक युवक ने लड़की बनकर युवक से 1.5 साल में 17 लाख रुपए ठग लिए. जब युवक को ठगी का एहसास हुआ तो उसने शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByDinesh NagarEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 23, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:37 PM IST
लड़की बनकर की दोस्ती, डेढ़ साल में 17 लाख की ठगी, आरोपी के पास से iPhone और कैश बरामद

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Dinesh Nagar

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दिनेश नागर, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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