लड़की बनकर की दोस्ती, डेढ़ साल में 17 लाख की ठगी, आरोपी के पास से iPhone और कैश बरामद

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Fraud by Posing as Girl-सोशल मीडिया पर हुई एक दोस्ती सीहोर जिले के भैरुंदा के युवक को लाखों रुपए की चपत लगा गई. युवक ने लड़की बनकर युवक से संपर्क किया, विश्वास जीता और फिर ब्लैकमेलिंग व धोखाधड़ी का ऐसा जाल बिछाया कि डेढ़ साल में करीब 17 लाख रुपए ऐंठ लिए. अब भैरुंदा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी के पास से लाखों रुपए कैश और अन्य सामान जब्त किया गया है.
लड़की बनकर की दोस्ती
यह मामला भैरुंदा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक की सोशल मीडिया पर खुद को लड़की बताने वाले व्यक्ति से पहचान हुई. बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई और आरोपी ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर उसका विश्वास जीत लिया. इसके बाद आरोपी ने अलग-अलग माध्यमों और ट्रांजेक्शन के जरिए उससे लगातार पैसे लेना शुरू कर दिए.
17 लाख रुपए ऐंठे
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी संजय मीणा निवासी हासलपुर, जिला नर्मदापुरम ने फर्जी पहचान बनाकर युवक से संपर्क किया था. आरोपी ने डेढ़ साल में लाखों रुपए ऐंठ लिए. आरोपी ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से लगभग 17 लाख रुपए ऐंठ लिए. जब फरयादी तनमय खंडेलवाल निवासी सुदामापुरी भैरूंदा को ठगी का एहसास हुआ तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई.
11 लाख रुपए का माल बरामद
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 लाख रुपए नकद, बैंक खाते में जमा 2 लाख 15 हजार रुपए फ्रीज कराए हैं. वहीं ठगी की रकम से खरीदा गया आईफोन 17 प्रो और एक अन्य मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है. कुल मिलाकर करीब 11 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है.पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है और शेष राशि के संबंध में पूछताछ जारी है.
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