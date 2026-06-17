/सीहोर में दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, RSS के रजिस्ट्रेशन और फंडिंग पर उठाए सवाल, चंपत राय को बताया भ्रष्ट

मोहन भागवत के तर्क पर कसा तंज

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस पुराने तर्क पर भी जमकर कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता न होने को हिंदू धर्म से जोड़कर देखा था. दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म हजारों साल पुराना है और उसकी महानता पर किसी को शक नहीं है, लेकिन आज के आधुनिक दौर में किसी भी संस्था या संगठन के संचालन के लिए देश में नियम, कायदे और कानून अलग से बनाए गए हैं. कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता.