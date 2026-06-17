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सीहोर में दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, RSS के रजिस्ट्रेशन और फंडिंग पर उठाए सवाल, चंपत राय को बताया भ्रष्ट

MP News-मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सीहोर में मीडिया से चर्चा के दौरान RSS और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर तीखा हमला बोला.

Written ByDinesh NagarEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 17, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:02 PM IST
सीहोर में दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, RSS के रजिस्ट्रेशन और फंडिंग पर उठाए सवाल, चंपत राय को बताया भ्रष्ट

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दिनेश नागर, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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