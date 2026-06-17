/सीहोर में दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, RSS के रजिस्ट्रेशन और फंडिंग पर उठाए सवाल, चंपत राय को बताया भ्रष्ट

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Digvijay Singh Statement-मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सीहोर में मीडिया से चर्चा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. अपन बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता ने इस बार संघ के रजिस्ट्रेशन और उसकी आर्थिक गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिससे प्रदेश की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है.
आरएसएस की फंडिंग और रजिस्ट्रेशन पर उठाए सवाल
सीहोर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी बड़ी संस्था का कोई आधिकारिक रजिस्ट्रेशन नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब संस्था का कोई लीगल रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो इसके पास आने वाली भारी-भरकम फंडिंग और सदस्यता का हिसाब-किताब किस आधार पर रखा जा रहा है. दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि संघ के पास देश-विदेश से एकत्र होने वाले धन की एक उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके.
मोहन भागवत के तर्क पर कसा तंज
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस पुराने तर्क पर भी जमकर कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता न होने को हिंदू धर्म से जोड़कर देखा था. दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म हजारों साल पुराना है और उसकी महानता पर किसी को शक नहीं है, लेकिन आज के आधुनिक दौर में किसी भी संस्था या संगठन के संचालन के लिए देश में नियम, कायदे और कानून अलग से बनाए गए हैं. कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता.
चंपत राय को बताया सबसे भ्रष्ट व्यक्त
हमले का रुख अयोध्या की ओर मोड़ते हुए दिग्विजय सिंह ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर सीधे और बेहद गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और भूमि सौदों में भारी भ्रष्टाचार होने का दावा करते हुए चंपत राय को सबसे भ्रष्ट व्यक्ति करार दिया.
प्रशासनिक व्यवस्था पर जताई चिंता
पार्टी और संगठन के इतर देश के मौजूदा हालातों पर बात करते हुए कांग्रेस नेता ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अपने इतने लंबे और व्यापक राजनीतिक जीवन में उन्होंने देश और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था का ऐसा पतन पहले कभी नहीं देखा. आज पूरी व्यवस्था चरमरा गई है. उनके इस आक्रामक बयान के बाद अब भाजपा और संघ की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने की उम्मीद जताई जा रही है.
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