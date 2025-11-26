सीहोर की यूनिवर्सिटी में देर हुआ हंगामा, 5 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा, फोर्स तैनात

VIT University Ruckus: सीहोर जिले की वीआईटी यूनिवर्सिटी में मंगलवार की रात बड़ा हंगामा हुआ है, बताया जा रहा है कि कॉलेज परिसर में 4 हजार से ज्यादा छात्र जमा हो गए और देखते ही देखते उग्र हंगामा शुरू हो गया.
Sehore VIT University: सीहोर जिले के आष्टा में बनी वीआईटी यूनिवर्सिटी में मंगलवार की रात अचानक से बड़ा हंगामा हो गया, बताया जा रहा है कि देखते ही देखते कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए और उसके बाद प्रदर्शन उग्र हो गया. जहां कई गाड़ियों में आगजनी, वाहनों में तोड़फोड़ की घटना हुई है, करीब 4 हजार से ज्यादा छात्रों के कॉलेज परिसर में जमा होने की बात सामने आ रही है, जिससे पूरे परिसर में देर रात अफरा-तफरी मच गई. यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं को लेकर यह प्रदर्शन होने की बात सामने आ रही है, लेकिन हंगामे के बाद कॉलेज परिसर में फोर्स तैनात कर दिया गया है, वहीं यहां 5 थानों की पुलिस को उतरना पड़ा है.
व्यवस्थाओं को लेकर हंगामा
बताया जा रहा है कि यह हंगामा व्यवस्थाओं को लेकर हुआ है, विवाद की शुरुआत कॉलेज में परोसे जा रहे खराब भोजन और दूषित पानी को लेकर हुई, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब गार्डों की तरफ से छात्रों की पिटाई का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद 4 हजार छात्र कॉलेज परिसर में इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन के दौरान बस, कारों और बाइक में आग लगा दी, छात्रों ने एक एम्बुलेंस और हॉस्टल परिसर की कई सुविधाओं में भी तोड़फोड़ की है. छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में दूषित पानी और घटिया भोजन की वजह से कई विद्यार्थी पीलिया से पीड़ित हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि आष्टा, सीहोर और भोपाल के अलग-अलग अस्पतालों में कई छात्र भर्ती हैं, आरोप है कि शिकायत करने पर हॉस्टल वार्डन और गार्ड्स ने कई छात्रों को धमकाया और उनके साथ मारपीट भी की है.
माना जा रहा है कि प्रबंधन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और हजारों की संख्या में विद्यार्थी हॉस्टल और कॉलेज कैंपस में जमा हो गए, भीड़ ने कैंपस में खड़ी बस और कारों को आग के हवाले कर दिया, वहीं एम्बुलेंस और आरओ प्लांट सहित कई सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया, हॉस्टल की खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए गए है.
फोर्स तैनात
घटना की खबर मिलते ही एसडीएम, एसडीओपी और आष्टा, जावर, पार्वती, कोतवाली व मंडी थानों का भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर स्थिति को शांत किया, सीहोर जिले के एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि हालात अब पूरी तरह नियंत्रण में हैं और कॉलेज में 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित कर दी गई है, कई छात्र अपने घर लौट रहे हैं. वहीं आष्टा के एसडीओपी आकाश अमलकर के मुताबिक फिलहाल कॉलेज और हॉस्टल परिसर पूरी तरह सामान्य है और सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, वायरल हुए वीडियो में गार्ड को छात्रों से मारपीट करते देखा जा रहा है, जिसके बाद छात्रों का आक्रोश तेजी से बढ़ा है. फिलहाल यह फोर्स की तैनाती की गई है.
